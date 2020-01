Es oficial: Sony no participará en E3 2020

Después de los rumores que surgieron hace un par de días, parece ser que efectivamente Sony no participará por segundo año consecutivo en E3. La compañía confirmó oficialmente esta información con GamesIndustry.biz, pues de acuerdo con ellos, la visión del evento no concuerda con lo que la tecnológica japonesa tiene planeado para este 2020.

Un vocero de la compañía declaró lo siguiente:

A pesar de que Sony dijo no participar debido a que la visión del evento no va de la mano con los planes actuales de la compañía, el confiable y notorio periodista de Kotaku, Jason Schreier, asegura que esto se debe a otras razones:

One juicy tidbit I heard last year was that Sony’s main reason for skipping E3 was disagreement/tension/conflict with the ESA, which is likely the driving factor here as well.

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 13, 2020