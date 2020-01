Rumor: Sony podría no asistir al E3 una vez más

Después de que Sony sorprendiera a todo el mundo el año pasado al no asistir a E3, muchos esperan en 2020 ver el regreso de PlayStation al mayor evento de videojuegos de Los Ángeles. Sin embargo, de acuerdo con un insider de la industria, Sony podría no asistir a E3 una vez más.

En un nuevo informe de VGC, se menciona que algunas fuentes cercanas a Sony continúan dudando de que la marca de PlayStation regrese este junio al E3. A pesar de asistir a todas las convenciones previas antes de 2019, 2020 puede demostrar que el año pasado no fue una anomalía. Dicho esto, los planes no 100% claros, lo que significa que Sony todavía podría aparecer.

Según Michael Pachter, analista de la industria de los videojuegos en Wedbush Securities, lo que ha escuchado hasta ahora indica que Sony presenciará este evento desde lejos.

“Hasta donde yo sé, no planean asistir. Creo que es un gran error, ya que su ‘enfoque en el consumidor’ no es inconsistente con su asistencia a la principal feria comercial de la industria. Espero que cambien de opinión, pero soy escéptico”.

En el pasado, Shawn Layden, ex presidente de SIE, había mencionado que a pesar de que la industria había evolucionado, el E3 y la ESA, quienes se encargan de este evento, no lo han hecho, y por lo tanto el E3 dejó de ser tan importante en su calendario anual de anuncios. De igual forma, hay que considerar que durante 2019 Sony no tuvo la oportunidad de ofrecerle al público una gran cantidad de anuncios como unos esperaban.

Todo puede cambiar en este año, con el PS5 en la puerta y un evento de revelación en un futuro cercano, PlayStation puede optar por regresar al E3 para dar más información sobre su próximo hardware y algunos de los juegos que podríamos ver a finales de 2020 e inicios de 2021. Otra opción, es que Sony decida darle vida una vez a la PlayStation Experience, debido a que el último fue en 2017. Sólo nos queda esperar y ver qué movimientos decide realizar esta compañía respecto a sus presentaciones y la forma en qué revelará información.

Vía: VGC