De acuerdo con PlayStation Blog, The Last of Us es el juego de la década

PlayStation ha decidido unirse a las celebraciones de finales de la década y ha liberado una lista con los 20 mejores títulos de los últimos 10 años. Al igual que sitios como Metacritic, esta compilación se realizó gracias a la votación de los fans.

El primer puesto, o como el blog de PlayStation lo denomina, el trofeo de platino, es para The Last of Us. El gran trabajo de Naughty Dog ha sido reconocido una vez más. De acuerdo con los datos del sitio, esta obra recibió el 11% de los votos de los jugadores.

Por otra parte, el segundo puesto, o premio de oro, es para God of War. El más reciente trabajo de Cory Barlog y Santa Monica fue galardonado como el GOTY de 2018. En la tercera posición, o el premio de plata, podemos encontrar The Witcher III: Wild Hunt, el primero de varios juegos third party en esta lista. Por último, el premio de bronce es para GTA V, un sólido candidato a juego de la década.

Aquí te dejamos la lista completa, la cual cuenta con muchas exclusivas y un par de títulos third party.

-The Last of Us

-God of War

-The Witcher 3: Wild Hunt

-Grand Theft Auto V

-Red Dead Redemption 2

-The Elder Scrolls V: Skyrim

-Horizon Zero Dawn

-Bloodborne

-Uncharted 4: A Thief’s End

-Marvel’s Spider-Man

-Persona 5

-Dark Souls

-Call of Duty: Black Ops II

-NieR: Automata

-Death Stranding

-Red Dead Redemption

-Mass Effect 2

-Fortnite

-Batman: Arkham City

-Resident Evil 2

Hablando de los mejor de los últimos años, puedes checar una lista similar, pero realizada por Metacritic aquí. De igual forma, aquí te dejamos nuestra lista de lo mejor de 2019.

Vía: PlayStation Blog