Los 15 Mejores Juegos del Año – Atomix Awards 2019

Simplemente espectacular. 2019 se terminó convirtiendo en un año considerablemente más destacado de lo que algunos anticipaban, teniendo un cierre de alarido que sin lugar a dudas ha quedado para la posteridad. Incluso si uno revisa con detenimiento, te puedas dar cuenta de que casi todos los meses tuvieron uno o más lanzamientos importantes que nos maravillaron, ya sea porque fueron sorpresas, o porque sí cumplieron con las altas expectativas que se tenían de ellos. Debido a todo lo anterior, este año decidimos extender nuestra lista de los Mejores Juegos del Año de 10 a 15 títulos, pues creemos que todas estas joyas, merecen un reconocimiento. Así que sin más, acá te van los 15 Mejores Juegos del Año para Atomix.

El orden de la lista solo tiene que ver con cómo es que fueron saliendo a lo largo del año; es decir, no representa el valor de los juegos ni mucho menos. Esperamos a que nos compartas cuáles fueron tus juegos favoritos de este 2019.

Resident Evil 2

Un nuevo estándar e incluso una nueva forma de definir el término Remake dentro del medio. La verdad es que muy pocos se imaginaban que Capcom fuera a ir tan lejos cuando anunció que estaba preparando una nueva versión de su clásico de 1998, Resident Evil 2. El trabajo que se hizo con este producto es tan profundo, que sin lugar a dudas se siente como algo completamente nuevo y que en realidad, no habíamos ya disfrutado hace más de 10 años en nuestros viejos PlayStation. Además de todo el impresionante retoque visual que se le hizo desde cero al juego, se rediseñaron sus controles e interfaces para traerlo a la modernidad de una forma que no habíamos visto antes. Seguimos en shock por lo que el publisher de Osaka consiguió con su RE Engine y claro, no podemos esperar para ver el resultado final que se tendrá con el nuevo lanzamiento de Resident Evil 3.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Al ser uno de los publishers más grandes de todo el mundo, Bandai Namco suele publicar toneladas de juegos cada año, muchos de ellos de diferentes licencias que se sienten como productos de maquila poco atractivos. Sin embargo, la compañía nipona también cuenta con algunos nombres de importancia y legado considerable como por ejemplo, Ace Combat. Después de un duro y largo proceso de desarrollo, el talentoso equipo de Project Aces finalmente pudo lanzar su juego de actual generación, esto claro, bajo una enorme expectativa de sus apasionados fans. Ace Combat 7: Skies Unknown es un sueño para todos los amantes de la aviación y de los shooters en general. La manera en la que se trajo este universo a las consolas actuales fue simplemente espectacular, pues se entregó un título que se juega increíble y que en temas de presentación visual y sonora, está a la altura de cualquier otra producción AAA moderna.

Metro Exodus

Desde que hace ya unos años comenzaron como estudio desarrollador, 4A Games demostró tener algo especial que no muchos dentro del medio lucían, pues a pesar de ser un pequeño estudio ubicado en Ucrania, trabajaban con su propio motor gráfico que apuntaba a verse y escucharse al nivel de las tecnologías más avanzadas dentro del medio. Tras dos espectaculares juegos de Metro, se decidió cerrar la trilogía de Artyom con su título más ambicioso hasta el momento, el cual, rompió de muy buena forma con algunas convenciones de la saga. Metro Exodus tomó la base de sus antecesores y la llevó al siguiente nivel, proponiendo un montón de nuevas ideas pero sin perder su esencia. Sin lugar a dudas, uno de los grandes FPS de esta generación que vino a ratificar que su estudio creador está listo para cualquier cosa que se propongan.

Devil May Cry 5

Capcom se encuentra viviendo momentos muy importantes que por supuesto, nos recuerdan sus épocas de gloria en tiempos del Super Nintendo. Después de haber pasado un par de años de amargura, el publisher de Osaka ha dado un golpe sobre la mesa para finalmente dar el salto y estar a la altura de lo que todos estábamos esperando. Prácticamente desde el estreno de Resident Evil 7 en 2017, los padres de Street Fighter se han convertido en una locomotora y para prueba, el espectacular resultado que se tuvo con Devil May Cry 5, juego que pintaba bien, pero que sin duda se terminó convirtiendo en más de lo que esperábamos. La idea de tener a tres personajes jugables sonaba complicada, pero se logró darle forma para convertirla en la base de uno de los mejores hack & slash de los últimos años, el cual, desborda estilo y personalidad en cada uno de sus rincones, esto sin mencionar lo bien que se ve y se escucha gracias a una vez más, todo el poder del RE Engine.

Sekiro: Shadows Die Twice

El nombre de FromSoftware se ha convertido en uno de los más respetados y aclamados de todo el medio. Desde que Hidetaka Miyazaki tomó las riendas y cambió por completo la perspectiva que se tenía de un RPG de acción japonés cuando en la generación pasada lanzó Demon’s Souls, el estudio comenzó con una racha que hasta la fecha, los mantiene en la cima. Si bien, muchos consideramos que la fórmula de Dark Souls aún tiene mucho qué dar, al punto de ser una de las más influyentes dentro de la industria, se decidió que para su nuevo juego, el cual, curiosamente fue financiado por Activision, se tomaría un camino diferente. Tomando como base el legado de Tenchu, se le dio vida al inolvidable universo de Sekiro: Shadows Die Twice, título que llegó a redefinir a los juegos de acción con espadas, creando nuevas mecánicas y conceptos que nunca antes nos había tocado ver. La manera en la que se extrajo el manejo de una katana y cómo es que se nos puso en medio de este periodo feudal japonés con todo y su mitología, hacen de este juego una de las experiencias más especiales que jamás hayamos tenido como jugadores.

Bloodstained: Ritual of the Night

Lo logró. Koji Igarashi finalmente logró lanzar su esperado juego después de su salida de Konami y claro, de una exitosa campaña en Kickstarter. Sí, con todo y que el proyecto en más de una ocasión se tambaleó y dio señales de que estaba teniendo problemas de consideración, al final, este gran autor de Castlevania consiguió poner en el mercado Bloodstained: Ritual of the Night, juego que claro, tenía la complicada misión de equipararse al nombre de Symphony of the Night. Nuestros miedos fueron apaciguados cuando después de un par de horas controlando a Miriam, nos pudimos dar cuenta de que la magia de Iga estaba presente y que frente a nosotros teníamos una aventura que nos iba a cumplir a todos los que esperábamos a que uno de los padres de los Metroidvania, dejara claro quién es quién dentro de este negocio. Había sido muy doloroso si al final, este juego hubiera sufrido un destino parecido al del infame Mighty No.9.

Fire Emblem: Three Houses

Luego de un espectacular paso por el 3DS que desde que Awakening le creó una nueva base de apasionados fanáticos, el nombre de Fire Emblem se ha convertido en sinónimo de altísima calidad, por lo que su primera gran entrega para el Switch, levantó muchas expectativas. Con ayuda de Koei Tecmo, Intelligent Systems le dio vida a su juego más ambicioso hasta el momento, creando un título que prácticamente contiene a tres dentro de él y que por un montón de razones, se ha robado nuestros corazones. Además de contarnos el que es muy probablemente el mejor relato de la franquicia, asunto que es mucho decir, refinó considerablemente su sistema de combate de RPG táctico, esto sin mencionar la manera tan sensacional en la que sofisticó su simulador de relaciones. Fire Emblem: Three Houses no solo es uno de los mejores juegos de la franquicia a la que representa, sino que es uno de los títulos más destacados del Switch y claro, de este competido 2019.

Astral Chain

A pesar de su enorme legado y calidad en cada uno de sus trabajos, hubo quien se atrevió a dudar de lo que podría ser el primer juego exclusivo y totalmente pensado para el Switch de Platinum Games. Arropado por las grandes personalidades que controlan al estudio, el joven Takahisa Taura demostró estar a la altura, entregándonos un hack & slash que no se conformó con ser bueno, sino que decidió innovar y llevar al género hacia nuevos horizontes. Astral Chain es probablemente el juego de la consola de Nintendo que mejor se ve, pero su verdadero valor está en su espectacular gameplay que rompió con un montón de convenciones. La idea de que básicamente siempre estamos controlando a dos personajes al mismo tiempo podía sonar extraña, pero en la práctica, funciona considerablemente mejor de lo que debería, refrescando mecánicas y conceptos bien conocidos. Si a todo esto le sumas una gran historia y un setting de ciencia ficción muy a la cyberpunk bien ejecutado, tienes como resultado uno de los mejores juegos de este año sin espacio para la discusión o debate.

Control

Remedy puso en entredicho su enorme calidad y visión en general con lo que fue Quantum Break, súper producción mayormente financiada por Microsoft para ser una exclusiva del Xbox One que por su fuerte carga narrativa, se terminó convirtiendo en un juego simplón sumamente olvidable al que pocos se animaron a tocar. A pesar de todo esto, el equipo encabezado por Sam Lake se levantó y dio la vuelta a la pagina para hacer lo que ellos mejor saben hacer: grandes shooters en tercera persona que nos cuentan relatos entrañables. Desde que se mostró, Control emanaba algo especial pero nosotros como consumidores, decidimos irnos con calma. Vaya impacto el que nos llevamos al ver la enorme calidad del juego que se nos estaba presentando, el cual, ahora sí se iba por antes que nada, ser un título sumamente divertido y bien diseñado, esto claro, sin perder la idea de ponernos en un extraño, pero fabuloso concepto que se sentía como nada de lo que hay allá afuera. Sin duda alguna, una de esas grandes experiencias que han marcado para bien a este 2019.

Borderlands 3

Gearbox ha sido un estudio con sus altibajos y con formas de hacer las cosas sumamente criticables, sin embargo, cuando se trata de su ahora serie estrella, normalmente sacan a relucir su mejor versión. Luego de bastante tiempo de espera y claro, de que los fans lo estuvieran pidiendo constantemente, finalmente se lanzó Borderlands 3, juego que venía a continuar con la historia de esta peculiar franquicia que bien podríamos decir, le dio forma y vida a los famosos loot shooters. Si bien, hablar de innovación en este juego es complicado, la realidad es que se entregó justo lo que los fans estaban pidiendo: un Borderlands de nueva generación; es decir, más de esa fabulosa y adictiva fórmula que tanto éxito tuvo en la generación pasada. No, no es un juego perfecto ni mucho menos, pero sí es uno repleto de grandes ideas y más importante que todo, uno que es sumamente divertido y al que quitarle las manos de encima, es bien complicado.

Gears 5

Nos encontramos al borde de que el calvario de Xbox finalmente termine y demos el salto a la nueva generación para que haya un borrón y cuenta nueva. A pesar de que sin duda alguna, éste ha sido el periodo más complicado para la marca en el que casi ni le compitió a sus rivales, hemos tenido algunas luces que justamente nos recuerdan la era del Xbox 360 en la que parecía, el nombre de Microsoft se había afianzado dentro del medio. Gears of War 4 estuvo bien pero no mucho más, por lo que Rod Ferguson y The Coalition tenían importante misión de volver a poner en el mapa a este serie estrella. Para fortuna de todos los fans, Gears 5 superó por mucho a su antecesor en todos los sentidos, teniendo la mejor campaña desde la segunda entrega y luciendo un robusto multijugador tanto cooperativo como competitivo. Ni qué decir su espectacular presentación visual y auditiva, la cual, se convierte en una de las pocas justificaciones de todo el poder que se encuentra contenido en el Xbox One X.

Luigi’s Mansion 3

La idea de colocar a Luigi en medio de un hotel embrujado para lo que sería la tercer entrega de su querida franquicia, sonaba como la mejor idea del mundo y como una apuesta ganadora, sin embargo, creo que pocos anticiparon que Next Level Games fuera a entregar un título tan bien logrado en cada uno de sus apartados. La mejor manera de definir a Luigi’s Mansion 3 es usando la palabra cariño. Probablemente no haya mayores fans en el mundo del hermano de Mario que estos canadienses, pues resulta absurdo el nivel de detalle que se puso en cada uno de los escenarios que recorremos, y cómo es que éstos son totalmente interactivos para la creación de muy elaborados puzzles, mismos que se mezclan a la perfección con un sistema de combate dinámico y muy divertido. Además de todo esto, tenemos logros muy importantes en la dirección de arte, así como en el apartado gráfico y de animación. Un verdadero dulce para los ojos.

Death Stranding

Por supuesto que la polémica no se hizo esperar. Incluso desde antes de que saliera el juego, se ponía en fuerte tela de juicio a lo que Hideo Kojima podría presentar después de su escandalosa salida de Konami. Los primeros conceptos mostrados de Death Stranding generaron justo lo que su autor quería: confusión entre los consumidores. Claro que esto también tuvo repercusiones negativas, pues sumado a su fuerte personalidad, se creó un prejuicio muy importante que terminó cegando a muchos. Finalmente se lanzó el título, el cual, resultó ser algo considerablemente nuevo y muy complicado de explicar a quienes no lo habían probado aún. Como era lo obvio, vino una fuerte polarización en todo sentido que hasta ahora, lo han mantenido en el ojo del huracán. Dejando de lado todo esto es innegable que el padre de Metal Gear creó algo genuinamente nuevo y diferente que maravilló a muchos de nosotros y que sin duda alguna, marcó para siempre.

The Outer Worlds

Poco a poco, Obsidian Entertainment, ahora parte de Microsoft Game Studios, ha venido escalando peldaños y colocando su nombre dentro de uno de los lugares más respetados del medio. Después de habernos maravillado con las dos entregas de Pillars of Eternity, decidieron regresar a uno de los conceptos que los puso en el mapa. Así es, los creadores del infravalorado Fallout New Vegas, crearon una nueva IP bajo todo el concepto de Fallout para entregarnos el RPG que Bethesda se ha venido negando a darnos. The Outer Worlds es una aventura inolvidable que nos recuerda lo especial que son este tipo de juegos. Lo más interesante es el título que se logró construir con un presupuesto que estaba claramente limitado o ni siquiera tan cerca de lo que suelen presumir las grandes producciones AAA. Sin lugar a dudas, una de las más grandes sorpresas de este año.

Star Wars Jedi: Fallen Order

A pesar de estar hablando de Respawn Entertainment y de un director como Stig Asmussen, la moneda estaba en el aire, pues la realidad es que el trabajo de EA con Star Wars, nos trae más recuerdos malos que buenos. Finalmente se lanzó Star Wars Jedi: Fallen Order en medio de algo de incertidumbre pero para fortuna de todos nosotros, el trabajo de los padres de Titanfall estuvo a la altura. Además de contarnos un gran relato contenido dentro de este maravilloso universo, se creó un gran videojuego en toda la extensión de la palabra, el cual, a pesar de no innovar en nada, supo cómo tomar ideas de muchos lados para mezclarlas y concretarlas en un producto que se siente sólido y bien logrado, con todo y que en efecto, al menos su primera versión cuenta con más complicaciones técnicas que las que nos hubiera gustado ver.