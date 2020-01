The Last of Us es el juego de la década, de acuerdo a los usuarios de Metacritic

A inicios de cada año, un tema siempre está en boca de toda la comunidad, ¿cuál fue el mejor juego de los últimos 365 días? Sin embargo, en esta ocasión es un poco diferente. Debido a que 2019 representó el final de una década, los usuarios de Metacritic han elegido al mejor título de los últimos 10 años.

Metacritic ha elegido al mejor juego de la década con base en las opiniones y reseñas de los jugadores, y no de la prensa especializada. El gran ganador de esta gran selección es nada más y nada menos que The Last of Us, una obra de Naughty Dog que cautivó al público en 2013.

A pesar de que esto es sólo una lista de miles de fans, los 10 puestos representan de gran manera las experiencias que tuvimos la oportunidad de disfrutar en los últimos 10 años. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Witcher III, Red Dead Redemption 2, Bloodborne y muchos más gozan de una posición en lo mejor de la década.

-The Last of Us

-The Legend of Zelda: Breath of the Wild

-The Witcher: Wild Hunt

-Red Dead Redemption 2

-Mass Effect 2

-Bloodborne

-The Elder Scrolls V: Skyrim

-God of War

-Grand Theft Auto V

-Dark Souls

La lista de Metacritic también abarcar otros medios. En cuanto al cine, Mad Max: Fury Road fue catalogada como la mejor de los últimos 10 años. En TV, Breaking Bad se coronó de una manera similar. Y respecto a la música, To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar se llevó los honores de los fans.

En temas similares, si quieres saber cuál es un nuestro GOTY de 2019, puedes hacerlo aquí. De igual forma, aquí te dejamos la lista de los mejores juegos de 2019.

Vía: Metacritic