Más de 900 juegos tiene un descuento en la eShop del Switch

Similar a lo que sucedió a finales del año pasado, la eShop del Nintendo Switch está gozando de una gran serie de descuentos con juegos first y third party. No es secreto que rápidamente esta tienda virtual se ha llenado con shovelware, así que estas promociones son una gran forma de comprar experiencias de calidad a un buen precio.

Nintendo está lanzando una oferta de Año Nuevo en la tienda electrónica, un evento que tiene 912 juegos de Switch a precios reducidos. A diferencia de muchas otras rebajas, esta presenta algunos de los títulos first party de Nintendo, como Mario Kart 8 Deluxe, Arms, Splatoon 2, Yoshi’s Crafted World y Kirby Star Allies. Además, se incluyen algunos juegos de terceros que cuentan con propiedades de Nintendo como Hyrule Warriors: Definitive Edition, Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 y Mario + Rabbids Kingdom Battle.

En cuanto a las third party, Capcom, Ubisoft, NIS America, Devolver Digital, WB, Inti Creates, y XSEED también se encuentran rebajando sus juegos entre un tercio, mitad y dos tercios de su precio original. Así que corre a la eShop y comprar el juego que siempre has querido.

Hablando de Nintendo, el Switch Lite ha superado el millón de unidades vendidas en Japón. De igual forma, la Gran N cerro el 2019 dominando las ventas del país asiático.

Vía: Nintendo