Nintendo cerró el 2019 dominando el mercado japonés

Nintendo cerró el 2019 demostrando su dominio en ventas de hardware y software en Japón una vez más. Como es costumbre, Famitsu ha revelado la lista de los títulos más vendidos en la tierra del sol naciente, en esta ocasión, del 23 al 29 de diciembre del año pasado.

Pokémon Sword and Shield siguen dominando las ventas al posicionar una vez en el primer puesto. Por su parte, Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch debutó en el octavo puesto con 34,696 copias vendidas.

Lamentablemente, los re lanzamientos de Atelier Dusk Trilogy y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition no pudieron ingresar en el top 10 en esta ocasión. En cuanto al hardware, los sistemas de Switch vendieron 234,268 unidades, por su parte, la familia PlayStation 4 logró mover 81,349 unidades.

Software:

–Pokemon Sword / Shield – 243,476 (2,988,134)

–Luigi’s Mansion 3 – 59,349 (505,998)

–Ring Fit Adventure – 52,521 (495,639)

–Minecraft: Nintendo Switch Edition (versión de paquete incluida) – 40,905 (1,145,939)

–Mario Kart 8 Deluxe – 40,883 (2,659,009)

–Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games – 40,866 (195,128)

–Super Smash Bros. Ultimate – 35,385 (3,453,052)

–Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 34,696 (Nuevo)

–Super Mario Party – 34,649 (1,263,710)

–Tsuri Spirits Nintendo Switch Version – 33,623 (336,995)

Hardware:

-Switch – 141,227 (10,338,048)

-Switch Lite – 93,041 (1,045,383)

-PlayStation 4 – 59,123 (7,353,273)

-PlayStation 4 Pro – 22,226 (1,394,970)

-New 2DS LL (including 2DS) – 2,875 (1,690,122)

-New 3DS LL – 170 (5,885,915)

-Xbox One X – 195 (18,642)

-Xbox One S – 102 (92,604)

-PS Vita – 53 (5,863,016)

Hablando de Nintendo, el 2019 fue el mejor año para la venta de hardware de esta compañía desde 1999. De igual forma, el presente de Nintendo no desea intervenir en el desarrollo de juegos.

Vía: Gematsu