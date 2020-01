El nuevo tráiler de Birds of Prey muestra la máscara de Black Mask

Un nuevo tráiler de Birds of Prey ha aclarado una de las mayores dudas que los fans de los cómics tenían respecto a esta cinta, la máscara de Black Mask. Gracias a este nuevo adelanto por fin podemos ver al antagonista de la película usar su icónico vestuario que le da su sobrenombre criminal.

De igual forma, este tráiler nos muestra más sobre la trama y motivaciones de los personajes. También existe el rumor más profundo sobre un cambio importante en la historia de Batman a través de una relación entre Black Mask y su asesino en serie, Victor Zsasz (Chris Messina).

En menos de un mes podremos por fin ver Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) en cines, cuando el 7 de febrero de 2020 esta cinta de DC este disponible.

Hablando de DC, una nueva imagen de WB montreal apunta a la revelación de un nuevo juego de Batman. De igual forma, puedes ver las primeras imágenes del set de grabación de The Batman aquí.

Vía: Warner Bros.