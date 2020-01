Éstas son las primera imágenes del set de grabación de The Batman

Aunque todavía falta año y medio para ver The Batman en los cines, ya podemos tener los primeros vistazos de esta producción. Actualmente la filmación ha comenzado en Inglaterra y los ciudadanos no han perdido la oportunidad para acercarse al set y proporcionarnos con las primera imágenes de este proyecto.

Todavía no hay mucha información, pero gracias a un par de fotos, ahora podemos tener frente a nosotros los primeros vistazos de Colin Farrell como el Pingüino y, más importante, Robert Pattinson como Batman. Sin embargo, será mejor que no te emociones mucho, debido a que todavía no tenemos fotos del traje del Caballero de la Noche.

Como señala la cuenta que compartió estas fotos, no hay una forma real de confirmar que, de hecho, se trata de Robert Pattinson. Simplemente se parece mucho a él, y cubrirse la cara podría encajar fácilmente en una historia en la que Bruce Wayne está tratando de mantener un perfil bajo. Matt Reeves, director de The Batman, ha notado que esta película se centrará en Batman como detective, por lo que ocultar su rostro antes de obtener un traje tiene bastante sentido.

Can confirm 100% as he never revealed his face but is this Robert…..!? ? pic.twitter.com/MX90S7bqol

— Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020