Nintendo alcanzó grandes niveles de ventas en Japón durante 2019

No es sorpresa que Nintendo goza actualmente de un gran éxito gracias al Switch. Desde su lanzamiento en marzo de 2017, más de 40 millones de unidades se han distribuido a nivel global, pero es en Japón en donde su puede apreciar su dominio de mejor manera. Como ejemplo, 2019 fue el mejor año para las ventas de hardware del Gran N desde 1999.

De acuerdo con Famitsu, el 80% del mercado de consolas en Japón está dominado por Nintendo, de esto, el 76% se dedica exclusivamente a Nintendo Switch. Si bien el 3DS está disminuyendo claramente en popularidad, el éxito del Switch ha hecho que la caída no sea un daño para la compañía.

Sur l'année 2019, Nintendo détient quasiment 80% du marché des consoles au Japon. 76% rien que pour la Switch, dont les ventes augmentent de 29% par rapport à 2018, ce qui permet de compenser le déclin de la PS4 et la 3DS, et stabiliser le secteur. (chiffres Famitsu) pic.twitter.com/uGqmES5lst — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) January 8, 2020

Estos mismos números también revelan que las ventas de Nintendo Switch experimentaron un aumento radical del 29%, consolidando la renovada posición de Nintendo en la región en la que se basa. Sin duda esto no debería de ser una gran sorpresa, especialmente considerando el éxito de juegos como Pokémon Sword and Shield, Fire Emblem: Three Houses, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Maker 2 y más.

Depuis qu'on a les chiffres de Famitsu, donc au moins depuis 20 ans, c'est la plus forte domination de Nintendo sur le marché console au Japon. pic.twitter.com/lgiMqlgwuK — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) January 8, 2020

Hablando de Nintendo Switch, se ha dado a conocer que la versión china de esta consola cuenta con un candado regional. De igual forma, en Estados Unidos, el hardware híbrido es una consola complementaria.

