El Switch es considerado “una consola complementaria” en los EE.UU.

Mat Piscatella, analista del NPD Group, afirmó que una encuesta realizada por PlayerPulse reveló que un 40 por ciento de propietarios del Nintendo Switch en los Estados Unidos también cuentan con un PlayStation 4 o un Xbox One. De acuerdo con Piscatella, esto significa que el Switch es “un suplemento” para las consolas de Sony y Microsoft.

“De acuerdo con nuestra encuesta en PlayerPulse, casi 40% de los propietarios de un Switch en EE.UU. también tienen un PS4 y/o un Xbox One. El Switch no es un substituto para un PlayStation o Xbox, es un suplemento. No espero que el lanzamiento de futuras consolas tenga un impacto significante de las ventas del Switch en 2020.

Para ser claro, suplemento en este contexto significa una compra suplemental. Este término no se refiere a la preferencia de los jugadores.”