El estudio Fantasy Flight ha cerrado sus puertas

En esta industria, un día una compañía puede gozar de un gran éxito, y al siguiente enfrentarse a la bancarrota, tan sólo vean a Telltale. En el caso de hoy, después de dos años en este mercado, Fantasy Flight lamentablemente ha cerrado sus puertas.

Fantasy Flight comenzó siendo una compañía encargada de desarrollar juegos de meses de propiedades intelectuales como Game of Thrones y Star Wars. En 2017 decidieron entrar a la industria de los videojuegos y concentrarse en dos aspectos. El primero de estos era adaptar los títulos existentes de Fantasy Flight en videojuegos. El segundo era hacer nuevas experiencias basados en las licencias que la compañía ya tenía.

En su momento, el estudio lanzó una adaptación digital del juego de cartas Lord of the Rings que eliminó algunas cosas importantes de la edición física, para que el título tuviera una dirección similar a la de Hearthstone.

Estas fueron las palabras el director del estudio, Tim Gerritsen:

“Es muy triste que tenga que informar que se tomó la decisión de cerrar Fantasy Flight Interactive el próximo mes. Estoy orgulloso del equipo y del juego al que nos hemos dedicado durante los últimos años. Ha sido un viaje increíble con personas aún más increíbles. Haré todo lo posible para que mi equipo se coloque en nuevas posiciones. Tengo programadores, diseñadores, artistas, personal de control de calidad y un productor para que me coloquen en nuevos roles y haré todo lo posible para hacerlo rápidamente. Además, ahora estoy abierto a nuevas oportunidades, ya que también me quedaré sin trabajo”.

Otras versiones digitales de los juegos de Fantasy Flight, como las próximas Mansions of Madness, no se verán afectadas, ya que se están desarrollando externamente y serán publicadas por Asmodee Digital.

En temas relacionados, se ha anunciado que The Lord of the Rings: Gollum llegará a Xbox Series X y PS5.

Vía: Gamasutra