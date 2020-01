The Lord of the Rings: Gollum llegará a PS5 y el nuevo Xbox

The Lord of the Rings es una de las obras literarias más importantes e influyentes de la actualidad. El éxito de las películas de esta serie fue un factor importante para el estado del cine actualmente. Lamentablemente las incursiones de esta propiedad en los videojuegos no han tenido la misma recepción. Sin embargo, parece que The Lord of the Rings: Gollum planea cambiar esto.

Originalmente se anunció que este juego sólo estaría disponible para PC, pero en la más reciente edición de la revista EDGE se reveló que este proyecto también llegará a PlayStation 5 y el nuevo Xbox. Daedalic Entertainment es el equipo detrás de este título y están más que entusiasmados con lo que esperan lograr gracias al nuevo hardware.

The Lord of the Rings: Gollum llegará en algún punto de 2021 a PS5, Xbox Series X y PC. En esta aventura tomaremos el papel de Gollum y nos embarcamos en una serie de aventuras. En el camino nos encontraremos con algunas caras conocidas, las cuales nos proporcionarán algún tipo de apoyo u obstaculizan nuestro paso.

Al enfocarse en Gollum, el título contará con una mecánica de doble personalidad, que no fue del todo detallada. Por otro lado, sabemos que tendrá niveles de grandes dimensiones que nos llevarán a diversas locaciones de la Tierra Media. Esperemos tener más noticias de este título a lo largo del año.

Hablando de The Lord of the Rings, la serie de Amazon está buscando gente para ser extras en el ejército de los orcos. De igual forma, Will Poulter será uno de los protagonistas del show.

Vía: Gamesradar