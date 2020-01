Una de las mejores características del Nintendo Switch, es la erradicación de un candado regional, elemento presente en muchas consolas de la Gran N. De esta forma puedes disfrutar de miles de juegos sin importar de donde eres, la única limitante es el idioma. Lamentablemente, esta restricción ha regresado para atormentar a los consumidores del hardware híbrido fuera de China.

Pero esto no es un candado regional común. De acuerdo con Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, el lanzamiento de New Super Mario Bros. U Deluxe en China ha revelado el detalle de que los juegos físicos que se lancen para la consola en este país no podrán usarse en sistemas de otros mercados.

Esta restricción, en lugar de afectar a los consumidores de China, causa conflicto con el resto del mundo, debido a que juegos como Rabbids Adventure Party, título de Ubisoft exclusivo para la región, sólo podrá ser disfrutado en un Tencent Nintendo Switch, nombre oficial de la consola en China.

Por otro lado, los usuarios de China sí podrán disfrutar de juegos físicos de otras regiones, con la única limitante de que no se podrán conectar a los servidores de Tencent en caso de un título requiera conexión a internet. Sin duda esto resulta ser una decisión algo extraña, pero no debe ser una gran sorpresa considerando el papel restrictivo de Tencent en la industria tecnológica de China.

PSA for Nintendo Switch owners:

Game cartridges released for the Tencent Nintendo Switch will not work on global Nintendo Switch consoles.

For example, NSMBU Deluxe will be published on Jan 15th by Tencent in China. This cartridge will ONLY work on the Tencent Nintendo Switch. pic.twitter.com/66v7kvN7pI

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 7, 2020