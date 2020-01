Un nuevo personaje original podría debutar en la película de Sonic

La próxima película de Paramount, Sonic the Hedgehog, todavía no ha revelado ningún nuevo personaje que estará acompañando al erizo azul en la pantalla grande, pero parece que eso acaba de cambiar. Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Paramount España implicó que hay un personaje llamado Longclaw, y los fans podrían ya tener una idea de quién es.

Desafortunadamente dicho Tweet no ofrece más detalles al respecto, sin embargo, la cuenta no oficial de Sonic Paradise reporta que este podría ser el nuevo personaje búho que se viene rumoreando desde hace tiempo. Dicho esto, después de que se presentará el reporte previamente mencionado, Tails Channel, una de las fuentes principales para filtraciones y adelantos de esta película, comentó lo siguiente:

A #SonicMovie tweet from Paramount Spain implied a name of a new character – Longclaw. @sonicparadise is reporting that this is the name of a rumoured owl character. #SonicNews https://t.co/hKSam9JY8m

