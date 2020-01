El presidente de Nintendo prefiere no restringir a los desarrolladores

Recientemente, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, habló sobre su papel dentro de la compañía. Aunque su trabajo, en teoría, es supervisar todos los aspectos de la Gran N, Furukawa ha decidido centrarse en las divisiones en donde más experiencia ha tenido, todas aquellas relacionadas a los negocios. De esta forma, deja la creación de software a los profesionales.

En una entrevista con Nikkei, Shuntaro Furukawa reveló que deja a los desarrolladores concentrarse en su trabajo sin que él interfiera en algún tipo de decisión. No quiere que los desarrolladores se sientan restringidos en su labor, y deja comentarios sobre el desarrollo de software a profesionales que trabajan en estrecha colaboración con los creadores de software.

Furukawa es completamente abierto acerca de conocer su lugar en el negocio, y reconoce que él no es uno para dar instrucciones en la creación de software.

“No me preocupo por sus propios procesos. No soy el director a cargo del departamento de desarrollo y su personal, por lo que personalmente no veo ningún valor agregado para la interfaz. Siempre confío en los profesionales que saben cómo manejar mejor esas situaciones siempre que puedo”.