Los 22 juegos que más esperamos de 2020

Arranca un nuevo año y con él, muchísima ilusión por parte de quienes amamos los videojuegos, pues desde hace meses, varios de los publishers y estudios más importantes del mundo, nos dieron un pequeño vistazo de lo que será el 2020 para la industria. Sin lugar a dudas pinta para que tengamos un sensacional primer semestre, además de existen varios títulos muy anticipados que sabemos saldrán pronto, aunque aún sin fecha confirmada. Acá te van los 22 juegos que más esperamos y a los cuales, no les deberías de perder la pista por nada. ¿Cuál es el que más quieres?

Final Fantasy VII: Remake (marzo 3)

Desde que hace ya varios años fue anunciado, sabíamos que el regreso de Final Fantasy VII sería espectacular. Sí, lo mostrado hasta ahora por Square Enix nos hace pensar que este remake será uno de los títulos más queridos y aclamados del año.

Ori and the Will of the Wisps (marzo 11)

A pesar de que la espera ha sido verdaderamente cansada e interminable, parece que finalmente, Ori and the Will of the Wisps está listo para llegar al mercado como secuela de un espectacular juego. Esperemos que esté a la altura de las fuertes expectativas que hay.

Nioh 2 (marzo 13)

Sin lugar a dudas, Koei Tecmo y Team Ninja nos sorprendieron de manera muy grata cuando hace un par de años, Nioh apareció como una genial juego de acción muy a la Dark Souls. La llegada de su secuela nos tiene considerablemente emocionados.

Animal Crossing: New Horizons (marzo 20)

Así es. La espera está por terminar. Luego de todo el fenómeno que fue New Leaf en el 3DS, Animal Crossing: New Horizons está casi listo para aterrizar en el Nintendo Switch y así, robarse nuestras vidas por completo. Estamos listos para deberle todo a Tom Nook.

Doom Eternal (marzo 20)

Tras un lamentable pero seguramente necesario retraso, Doom Eternal se estrenará con la complicada misión de retomar el buen camino que Bethesda ha perdido en los últimos años. Estamos seguros de que id Software no nos va a defraudar y nos entregará un grandioso FPS.

Resident Evil 3 (abril 3)

Los rumores terminaron siendo totalmente ciertos y luego del gran éxito que fue el remake de Resident Evil 2, Capcom está listo para que Resident Evil 3 reciba el mismo tratamiento. La verdad es que todo se ve increíble y en efecto, ya no podemos esperar para tenerlo.

Cyberpunk 2077 (abril 16)

Probablemente el título más anticipado y con más hype de todo este año. Cyberpunk 2077 es una de esas producciones que harán que todo el medio se detenga. No nos cabe duda de que CD Projekt Red revolucionará de nueva cuenta la forma en la que se hacen RPGs en occidente.

Marvel’s Avengers (mayo 15)

Sí, definitivamente, su revelación en el pasado E3 no fue lo que todos esperaban, sin embargo, con el paso del tiempo, Crystal Dynamics ha venido mejorando a su interpretación de Avengers en los videojuegos. Habrá que ver cómo se da el resultado final de este juego.

The Last of Us: Part II (mayo 29)

Otro de los gigantes de este 2020. A pesar de que tendremos que esperar un poco más de lo que se había dicho para ya tenerlo, es innegable que la emoción por The Last of Us: Part II está con todo, siendo uno de los que seguro, peleará por ser el Juego del Año.

Axiom Verge 2 (2020 Q3/Q4)

Cuando hace ya un par de años Thomas Happ lanzó Axiom Verge, su nombre se volvió importante dentro de la comunidad de desarrolladores independientes, por lo que el reciente anuncio de una secuela de su Metroidvania, nos tiene muy emocionados.

Bravely Default II (2020)

Sin lugar a dudas una de las grandes sorpresa de los Game Awards pasados fue la revelación de Bravely Default II, juego que desde hace tiempo se había estado pidiendo. Estamos seguros de que esta exclusiva del Switch estará a la altura.

Dying Light 2 (2020 Q2)

Sin temor a equivocarnos podemos decir que Dying Light es un juego considerablemente menospreciado que más gente debió haber jugado. A pesar de esto, los polacos de Techland están casi listos para estrenar una secuela que la verdad, luce increíble.

Ghost of Tsushima (2020 Q2/Q3)

Todo apunta a que nos encontramos cerca de que la espera finalmente termine y Sucker Punch lance Ghost of Tsushima, una de las cartas más fuertes que PlayStation tiene en este año. Sobra decir que desde que fue mostrado, no hacemos más que contar los días para que el juego esté entre nuestras manos.

Godfall (2020 Q4)

Otras de las grandes sorpresas que se dieron durante los pasados Game Awards. Godfall aparece como el nuevo juego de Gearbox que por cierto, ya ha sido confirmado como un juego completamente pensado para el PS5 que muy probablemente, sea de sus cartas de estreno.

Halo Infinite (2020 Q4)

Microsoft necesita de los pesos pesados para lanzar su nuevo Xbox y qué mejor que un nuevo Halo para hacerlo. Luego del mal sabor de boca que dejó la quinta entrega principal de la saga, Halo Infinite tiene la importante misión de reivindicar a uno de los nombres más importantes del medio.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (2020)

Sin duda alguna, es complicado que luego de tantos y tantos juegos iguales, uno nuevo de Lego le pueda emocionar a alguien, sin embargo, para Lego Star Wars: The Skywalker Saga se ha ido más allá para presentar un título de mundo abierto verdaderamente interesante que sin duda, ha atrapado nuestra atención.

Little Nightmares 2 (2020)

Después de haberse convertido en uno de los indies más queridos en un largo tiempo, era obvio que una secuela se iba a cocinar en poco tiempo. Ahora con el apoyo de Bandai Namco, Little Nightmares 2 estará llegando en algún punto de este año con su especial concepto.

Microsoft Flight Simulator (2020)

Amantes de la aviación, finalmente estamos cerca de una actualización de nuestro amado simulador de vuelo, la cual, promete ser de lo mejor en un largo tiempo. Este año regresaremos al aire con Microsoft Flight Simulator, título que no se podría ver mejor.

Psychonauts 2 (2020)

Ya ahora como parte de Microsoft Game Studios, Tim Schafer y Double Fine se encuentran muy cerca de completar Psychonauts 2, secuela de uno de los platformers 3D de culto más queridos de todos los tiempos. Será interesante ver a esta serie de regreso.

Senua’s Saga: Hellblade II (2020 Q4)

Sabemos perfectamente que Microsoft quiere que su nuevo Xbox tenga un arranque de alarido y para lograrlo, estará lanzando Senua’s Saga: Hellblade II, secuela de uno de los juegos más aclamados de 2017. Esperemos que Ninja Theory esté a la altura de lo que todos están esperando de su trabajo.

Shantae and the Seven Sirens (2020 Q1/Q2)

Una gran noticia es que en este 2020 tendremos un nuevo juego de Shantae, la genio favorita de los videojuegos. A pesar de su perfil bajo, el fan base de esta saga nos ha pensar que Shantae and the Seven Sirens hará más ruido del esperado cuando finalmente se lance dentro de poco tiempo.

Watch Dogs: Legion (2020)

Luego de haber sido retrasado seguramente para formar parte de los títulos de lanzamiento para las nuevas consolas, Watch Dogs: Legion se perfila a ser un fabuloso juego que nos quite un poco el terrible sabor de boca que dejó el desastroso Ghost Recon Breakpoint. Por favor Ubisoft, no te equivoques con éste.