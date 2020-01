Así sería la fusión entre Gohan y Goten en Dragon Ball

La fusión es una de las transformaciones favoritas de los fans de Dragon Ball. Goku, Vegeta, Trunks y Goten han tenido la oportunidad de utilizar esta habilidad en múltiples ocasiones. Sin embargo, los fans desean arduamente ver a Gohan recibir este mismo tratamiento, y si Toriyama o Toei Animation no la proporcionan, los mismos fans la tendrán que crear.

Seguramente este fue el pensamiento del artista ErrenVanDuine, quien ha creado a Gotan. Así es el, este nombre proviene de la fusión de los dos hijos de Goku, Gohan y Goten, y sin duda cumplirá el sueño de más de uno. La transformación cobra vida gracias a los pendientes Potara.

Según el artista, la obra de arte conceptual se basa en el “diseño de vestimenta de entrenamiento de arco Boo de Gohan” y una pieza que hicieron de la adolescencia de Goten hace un tiempo. El aspecto combinado hace que Gotan se vea muy feroz, y la obra de arte suave se hace en el estilo amado de Shintani.

Gohan and Goten fusion design commission completed for @SaladSaiyan! He's based on Gohan's Boo arc training outfit design and the teenage Goten design I drew up previously. pic.twitter.com/JihXjN8Amn

— エレン (@ErrenVanDuine) December 31, 2019