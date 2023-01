5 juegos que probablemente no salgan en 2023

2023 se encuentra marchando a toda velocidad y con ello, un montón de nuevos títulos que nos estarán abrumando básicamente en cada uno de los meses. A pesar de que si bien, ya tenemos un panorama bastante claro de lo que será el primer semestre con grandes juegos con fecha exacta de estreno, aún existen un par que han prometido que llegarán antes de que finalice el año, pero que por lo poco que han mostrado y claro, por seguir sin anunciar bien cuándo es que nos llegarán, nos hacen sospechar que en cualquier momento, sus nombres se unirán a la lista de retrasados a un posible 2024. No queremos ser aves de mal agüero, pero tampoco podemos ignorar las señales, es por eso que acá te van cinco juegos que creemos, mejor deberías de ir sacando de tu calendario de 2023.

Alan Wake II

De manera completamente inesperada, hace unos meses, Remedy anunció que ya se encontraba trabajando en la segunda parte de Alan Wake, shooter de terror de culto al cual, se veía complicado le pudieran hacer una secuela. Lo más llamativo de todo este asunto es que el publisher finlandés aseguró que el desarrollo del juego va marcadamente adelantado y que su objetivo es estarlo lanzando para consolas de actual generación y PC, antes de que termine 2023. El tema acá es que solo hemos visto un pequeño teaser y en realidad, no sabemos bien de qué va este título. Con tan poca información, simplemente no nos sorprendería si en cualquier momento se anuncia que más bien, no lo estaremos viendo sino hasta 2024.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

FromSoftware se ha convertido en uno de los nombres más grandes de todo el medio gracias a sus impresionantes juegos de la última década. Debido a cosas como el inesperado y monstruoso éxito comercial de Elden Ring, Hidetaka Miyazaki y compañía han decidido dar un paso atrás para regresar a una de sus franquicias más añejas por la cual, se les conocía antes de todo el boom de los Dark Souls. Sí, en diciembre pasado se anunció que los también padres de Sekiro: Shadows Die Twice, están trabajando en Armored Core VI: Fires of Rubicon, entrega completamente nueva de la saga de mechas. Sabemos perfectamente que el estudio japonés es muy eficiente para trabajar y que al menos hasta ahora, no han tenido algún proyecto que se les esté retrasando constantemente, sin embargo, se nos hace aventurado haber anunciado que el juego estará listo para este 2023. Habrá que ver.

Avatar: Frontiers of Pandora

La situación al interior de Ubisoft es mucho más complicada de lo que algunos anticipaban. Cancelación de juegos y más retrasos, han invadido al publisher francés, asunto que claro, también ha puesto en entredicho lo que podría pasar con los proyectos que tiene en el horno. Hasta el momento, sabemos que se sigue trabajando en Avatar: Frontiers of Pandora, súper ambiciosa producción que encajaría con la segunda película de la serie. Tenemos un avance en video pero no no mucho más. No sabemos de qué tratará el juego, qué tipo de experiencia presentará ni nada. Lo anterior, sumado con la propia situación de la compañía, nos hace pensar que muy difícilmente veremos a esta entrega antes de que termine el año en curso.

Exoprimal

Capcom lleva ya varios años luciéndose con producciones que cumplen con todo lo que prometen, sin embargo, la tentación de hacer un juego como servicio ha sido demasiada y el gigante japonés hará una apuesta que podría salir para cualquier lado. Sabiendo perfectamente que este tipo de experiencias suelen ser recibidas de formas bastante mixtas, se nota que se están tomando el tiempo necesario para hacerlo lo mejor posible. Exoprimal parece tener una visión clara, pero el que se haya anunciado hace ya un tiempo y sigamos sin poder probarlo y sin fecha exacta de estreno, nos hace temer que el proyecto no está tan avanzado como se esperaba, por lo que cada vez se antoja más complicado que lo veamos en este 2023.

Hollow Knight: Silksong

De esos juegos de nunca acabar. Si de algo estamos seguros es de que Team Cherry se adelantó muchísimo con el anuncio de Silksong, el cual, comenzó solo como una expansión de Hollow Knight para terminar convirtiéndose en toda una secuela. Debido a lo anterior, las ambiciones por el título comenzaron a crecer hasta claramente, salirse un poco de control. Se nos ha asegurado que 2023 será el año bueno para que finalmente se esté lanzando esta súper esperada experiencia, pero de nueva cuenta, cosas como la casi nula información que tenemos, nos hace pensar que lo más probable es que terminen los siguientes 12 meses y sigamos sin nada en las manos.