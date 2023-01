Review – One Piece Odyssey

El 2023 al fin ha iniciado con el lanzamiento de videojuegos importantes, pues básicamente dentro de pocos días llegan a tiendas proyectos de gran calibre como Fire Emblem: Engage, Forspoken y también el remake de Dead Space. Sin embargo ninguno de ellos es quién ha dado banderazo de salida, y es que la serie de One Piece ha decidido volver a las andadas en esta industria. Así es, después de algún tiempo de ausencia en consolas y PC, Luffy y todos los sombrero de paja están regresando para tratar establecer un juego que no sea considerado como predecible. Pues si somos sinceros, esta saga no ha sabido destacarse en los juegos, ya todo son arena Fighters, peleas en 2D, así como los musou desarrollados por Omega Force. Sin embargo, la propuesta que esta vez nos presentan se sale del molde en cuanto a juegos de este anime, y es que la entrega más reciente se ha presentado como un JRPG, es decir un juego de turnos. Que si bien no es la primera vez que se experimenta con este género, ya tenía bastante tiempo que la creación Eichiro Oda no navegaba por estos mares de juegos de farmeo.

Es así que conocimos el año pasado a One Piece Odyssey, mismo que en cada avance comercial nos prometía la mejor experiencia de la marca en lo que a videojuegos se refiere. Con un combate más refinado e historia original creada por el propio mangaka, y eso fue razón suficiente para emocionar a los que semana a semana siguen las aventuras de estos personajes en la revista de Shonen Jump. Después de una larga espera, que no está de más decir, estuvo llena de videojuegos muy entretenidos, es que al fin ha llegado este nuevo viaje que busca quitar ese mal sabor de boca que suelen dejar los juegos licenciados. Y es que no nos podemos engañar, la mayoría de ellos suelen ser de una calidad que va desde lo malo y su punto más alto es lo mediocre.

Hace algunos días la gente de Bandai Namco muy amablemente nos ha proporcionado un código para echarle unas muy buenas horas, teniendo así la oportunidad de revisar cada aspecto, esto va desde la jugabilidad, los gráficos, rendimiento, música y más detalles. Todo con el fin de arles a conocer si vale la pena adquirirlo, o si tal vez no es la mejor idea. ¿One Piece Odyssey habrá logrado quitarse ese estigma de que los juegos de anime no son muy buenos? ¿ O será ese proyecto que los estará redimiendo de alguna manera que nadie se esperaba? Pues bueno, eso lo vamos averiguar en una de las primeras Atomix Reviews del año, que con total agrado he preparado para todos ustedes los estimados seguidores de la página.

Así que se si quieres saber si esté videojuego por turnos vale la pena, te invito que tomes tu sombrero de paja, fruta de diablo y barco de gran tamaño para zarpar nuevos mares que llevarán a una aventura llena de recuerdos y batallas que serán nostálgicas para los fans de esta saga con más de dos décadas de existencia.

La isla de los recuerdos

La historia de One Piece Odyssey nos lleva a una isla conocida como Waford, misma que aparentemente ha atraído a la tripulación de sombrero de paja y haciendo que su barco se estrelle con gran fuerza, Esto ha hecho que el Thousand Sunny se quede en estado grave, por que necesitará de muchas horas para poder restablecerse a la normalidad.

Es así que nuestro equipo favorito conformado por Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, deberán explorar la isla mientras el buen Franky se queda a reparar la nave, por su parte, el inmortal Brook está en la búsqueda de su cuerpo. Así, el equipo se adentrará dentro de la isla para descubrir el motivo en concreto por el cual se les convocó.

Pero no todo va a ser sencillo, dado que una chica llamada Lim que parece odiar a los visitantes, les ha quitado todas las habilidades disponibles, algo que la tripulación no logra entender en un inicio. Sin embargo, otro habitante del lugar llamado Adio logra convencer a su amiga para que los ayude a volver a la normalidad.

No obstante, es imposible que les devuelva los poderes así como así, dado que deben recolectar una especie de cubos extraño que solo les pueden proporcionar unos seres llamados colosos. Entonces, los protagonistas deberán ponerse manos a la obra para obtener estos tesoros y a la vez sumirse a un mundo de recuerdos para volver a su estado actual.

Esto se resume a que los personajes van a tener que visitar algunos sitios que les van a resultar familiares, esto incluye el país de Arabasta, la ciudad de agua Water Seven y hasta Dressrosa. Por lo que podríamos considerar que la parte de narrativa va más dirigida a quienes ya tienen la noción de lo que es esta franquicia y sus personajes.

Eso sí, aunque el creador la saga está implicado en la historia, ya se ha establecido que lo sucedido en la isla de Waford no es canon, aunque s podría ponerse un poco antes de la saga de Wano. Y nos podemos dar cuenta por la ausencia del tripulante más nuevo del barco Jinbei. Esto tiene una justificación, puesto que el propio Oda ha establecido que el juego les ha tomado cuatro años en desarrollar.

Al final, la parte de la trama si necesita que se conozca por lo menos unos 300 o 400 capítulos saltándose lo considerado como relleno, pues hay momentos en los que los protagonistas hacen énfasis en detalles que ya vivieron durante su viajes. Eso significa, que alguien que nunca haya visto el programa si se va a perder un poco de lo que está pasando.

No obstante, como el título es lineal no hay manera de perderse, y bien pueden seguir solo las batallas y demás detalles de los cuáles voy a hablar un poco más tarde en esta misma reseña. Digamos, que es un paseo por la historia de la franquicia, pero con toques diferentes para que no nos tengan que volver a contar los mismos relatos que ya conocemos muchos.

El viaje para recuperar las fuerzas

Como ya establecimos al principio de la reseña, One Piece Odyssey es un videojuego de rol por turnos, mismo en el manejaremos a un personaje en diferentes mapeados, ya sea Waford, los recuerdos de Memoriam, y los templos de los colosos. El avatar tendrá la forma de alguno de los diferentes sombreros de paja que se pueden cambiar en cualquier momento.

El fin de la ventura es ir progresando derrotando enemigos, resolviendo acertijos y viajar de una parte del mapa a otra, esto se puede volver repetitivo después de algunas horas. Sin embargo, los fans de estos juegos se van a quedar encantados por las tantas horas que se puede quedar uno farmeando para ir subiendo de nivel.

Las peleas son muy sencillas de abordar, al igual que otras sagas como Final Fantasy, Dragon Quest o Pokémon, tendremos en el que batallas a cuatro personajes de la tripulación. Cada uno un área de pelea establecida, pues delante de los personajes van a aparecer los enemigos y hasta que no se los quiten de encima no pueden ayudar a sus compañeros ubicados en otras áreas a menos que tengan ataques a distancia.

Eso quiere decir, que si tenemos a un personaje cuerpo a cuerpo no puede hacer nada por los demás hasta que sus propios contendientes sean eliminados para liberar el espacio correspondiente. Al inicio puede ser un poco complicado de entender, pero entre más batallas pasen las cosas van quedando más claras.

Otro elemento que se tiene que tener a consideración son las fortalezas y debilidades, ya que hay enemigos de tipo poder, velocidad y técnica. Justo en el orden que los acabo de escribir se hace un triangulo de fortalezas y desventajas. Entonces, poder le gana a velocidad, este le gana a técnica y claro, el último supera a poder. Nuestros protagonistas también tienen su tipo, por lo que irlos cambiando constantemente es clave para no ser vencidos a los pocos turnos de comenzar la batalla.

No está de más comentar, que para entrar en batalla no hay encuentros aleatorios, y es que los rivales van a aparecer en el mapeado y si entramos en contacto con ellos ahora sí entramos a la pelea. Y claro, como estás pensando, si los emboscamos por la espalda tendremos un boost extra y el primer turno a nuestra disposición.

En un inicio los combates no son nada del otro mundo, de hecho podría declarar que nos apoyan de más, ya que los enemigos son débiles y nos premian con una gran cantidad de puntos de experiencia. Aunque debo hacer una advertencia, ya que al terminar el capítulo dos del juego las cosas se ponen más serias, sobre todo con los jefes.

Los comandos de la pelea son sencillos de aprender, el primero es el ataque convencional que no hace nada más que golpear directamente, el segundo es el uso de objetos ya sea para curar o mejorar los status de personajes. El tercero es el de las habilidades especiales que vienen calcadas del anime, estos usan puntos de tensión, por lo que hay que saber cuando gastar los movimientos. Y por último están las habilidades de amistad, que son grandes ataques en conjunto que pueden ejecutar los sombrero de paja.

Acertijos dignos de un pirata

Ahora que ya hablamos de las batallas, es tiempo de enfocarnos en la exploración de mapas, que si bien no es demasiada, al menos se hace el intento por tomarse un respiro de estar derrotando enemigos. Y es que hay segmentos que podemos recorrer a pie con el avatar y esto implica del uso de poderes de nuestros amigos.

Por ejemplo, Luffy se puede estirar por subir a algunas estructuras, Zoro puede romper puertas de acero, Nami encontrar dinero escondido, Sanji detecta ingredientes de cocina, Chopper puede pasar por sitios pequeños y hasta Usopp derriba objetos a la lejanía con su eficaz resortera de mano.

A su vez, en sitios como los templos de colosos hay acertijos a cumplir, y seguramente los jugadores habituales de los JRPG los van a descifrar en cuestión de segundos. Está el mover escaleras en diferentes direcciones, apretar switches para abrir puertas, mover espejos para reflejar la luz, voltear una sala completa al revés, esto por nombrar algunos.

También, algo que hace la aventura algo más llevadora son los teletransportadores, los cuales son una especie de monos que nos pueden llevar de un lugar a otro, aunque claro, para primero desactivar los sitios de aparición hay que llegar a ellos a pie. Y también pasarán al menos unas 10 horas para que nos expliquen como funciona.

Otra cosa a dejar en claro es el equipamiento de accesorios, estos nos sirven como las típicas armaduras de los RPG, así podemos aumentar características como ataques, defensa, valor entre otras. De igual marean está el aumento de nivel en las habilidades gracias a colocar unos cubos especiales en ranuras, estos cubos se pueden conseguir en el mapa, así que hay que estar atentos a lugares secretos para no saltárselos.

Por su parte, no puedo dejar pasar las zonas de acampado, donde podemos fusionar las gemas gracias a Robin, cocinar con ingredientes que le demos a Sanji, así como crear trampas para enemigos con Usopp. Es bueno tomarse un descanso de vez en cuando en estos campamentos, o también entrar a las tiendas de diferentes pueblos para comprar objetos de curación y más utensilios que pueden salvarnos en momentos de peligro.

Algo que es igual importante es el volver a ciertos mapeados tiempo después de haber completado las misiones principales, y es que algunas tareas se van a desbloquear después de cierto tiempo. Se incluyen encargos o hasta recompensas de Se Busca que tienen como fin derrotar a algunos enemigos para obtener recompensas en forma de equipables y dinero. Así que siempre recuerda hablar con Lim de vez en cuando para volver a los mapas ya visitados.

Gráficos y música con toques familiares

La parte de gráficos de One Piece Odyssey puede ser un arma de dos filos, y es que mucho del mapeado, ambientación de escenarios nuevos y familiares se ven muy bien, demostrando una vez más que Unreal Engine 4 es capaz de hacer cosas decentes. Pues los colores se usan de manera ingeniosa y es algo que la vista agradece.

Esto tan bien va para las animaciones de batalla, sobre todo cuando los personajes utilizan sus poderes especiales, mismos que tal cual son una calca de los aparecidos en el anime. Eso incluye la manera en que se ejecutan y las voces de los ataques que los tripulantes de la aventura gritan antes de soltar el ataque hacia los adversarios.

Sin embargo, la parte negativa va para las secciones en que se tienen diálogos entre personajes, y es donde sale a relucir que no tienen tantas expresiones faciales en comparación al anime. Para empezar, siento que debieron agregarle más contornos Cel-Shading en lugar de buscar este aspecto realista que sigue sin convencer después de Bandai Namco apostó por cosas como Jump Force.

A eso se le suma que cuando los personajes hablan no se nota la sincronización en los labios, y la verdad este detalle sorprende, después todo el juego se debió haber creado en base a esta pláticas, ya que no hay otros doblajes disponibles más que el japonés. Más allá de estos percances siento que no hay mucho problema a percibir.

Pasando a la parte de la música, para no ser de la banda sonora original que utiliza Toei Animation, sinceramente me parece buena y es posible que pueda enganchar en diferentes momentos sobre todo en las peleas. El responsable de la composición es Motoi Sakuraba, quien ha creado pistas para franquicias como Golden Sun, Mario Tennis, la saga Tales de Bandai Namco, y es por eso que cada pieza con mucho cariño impregnado.

De igual manera, si bien la sincronización de la voz no es la óptima con los modelos de personajes al hablar, no puedo hacer a un lado que las cosas se están haciendo bien al poner a los actores originales del anime. Entonces, al escuchar cada ataque, frase característica, entre otros detalles, debes estar seguro que la actuación de voz no va tener ningún tipo de fallas.

También los actores para las voces de personajes originales lo hacen muy bien, con estos elementos característicos de una serie anime, ya saben, serios cuando deben ser y exagerados en los momentos de tensión en la historia. Ojalá vuelvan a repetir sus papeles en alguna historia alterna, pues peligran el no volver a salir por el tema de que la isla Waford no es canon.

Para englobar la parte de los gráficos y música, podemos decir que las cosas se están haciendo de forma de decente, con claramente sus fallos como el querer implementar realismo en el aspecto, tampoco es que sea tan horrible como Jump Force. Y las melodías es algo que se disfruta bastante, no lo niego para nada.

Aventura pirata que va dirigida a los fans

Para dar cierre a esta reseña, puedo decir que One Piece Odyssey hace un buen intento para salirse de este molde en el que estamos acostumbrados a ver adaptaciones de anime que nos tienen hasta el hartazgo con arena Fighters y Musou. Esta vez regresando al RPG después de muchos años de no intentar.

El combate se llega a entender las pocas horas de empezar, no hay manera de perderse debido al marcador que te dice a donde ir, y la dificultad es sencilla en casi toda parte. Sin embargo, el gran freno es la historia, ya que va enfocada quienes conocen la franquicia como su religión, y si nunca has visto la serie es probable es probable que no te enteres de mucho de lo acontecido en las zonas de Memoriam.

También tenemos la parte gráfica que por momentos se ve bien y por otros no tanto, sobre todo al momento de las conversaciones entre personajes. Y eso se acompaña de una banda sonora que queda muy bien en todo tipo de situación, donde tampoco se debe olvidar el trabajo de los actores de voz que hacen excelente labor.

Entonces, One Piece Odyssey es un juego que como RPG puede abordarse sin ningún problema, pero realmente no lo recomiendo si no te interesa la saga, incluso si quieres que esta sea tu puerta de entrada. Por otro lado, si eres fan From hell y no te molesta que el género sea por turnos, la invitación a la isla Waford está al alcance de la mano.

Recuerda que el juego está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC. La versión que probamos para este análisis fue la de PlayStation 5.