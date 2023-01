Review – Fire Emblem Engage

Por el alma del emblema

Fire Emblem tiene una de las historias más interesantes de todo el medio. De estar al borde de la cancelación y desaparición total, pasó a convertirse en uno de los nombres más importantes de Nintendo que para muchos, ya ocupa un lugar entre los grandes como The Legend of Zelda, Super Mario Bros. o Metroid, por mencionar algunos. A pesar de que en efecto, el boom de la franquicia no llegó sino hasta lo que fue Awakening de 2013 en el 3DS, la serie cuenta con un amplio legado que se expande hasta los días del Famicom. A lo largo de sus más de 15 juegos de la línea principal, hemos visto cambios en todos los niveles, pero siempre siguiendo una línea que se ha convertido en estandarte del RPG táctico hecho en Japón. Hace ya cuatro años, Three Houses vino a reinventar parte de la fórmula, dejando entrever que su sistema de progresión y hasta de narrativa, serían el nuevo camino a seguir. Nos encontramos arrancando 2023 y Fire Emblem Engage llega en medio de mucha expectativa por lo conseguido por su antecesor y claro, por lo nuevo que pondrá sobre la mesa. ¿Cómo fue el resultado final?

Más allá de que como te comentábamos, Fire Emblem es uno de los iconos más reconocidos del renovado género de los RPG de estrategia, en los últimos meses se ha abierto el debate sobre cuál es la verdadera alma de la franquicia y cómo es que debe evolucionar. Indudablemente, en cuanto empiezas a jugar algo como Engage, te puedes dar cuenta de que el propio Intelligent Systems sigue descifrando el cuestionamiento planteado, pues por un lado tienes a un juego lleno de propuestas e ideas totalmente nuevas, y por el otro también se nos presenta una experiencia que regresa a lo más clásico, al punto de desechar muchos de los considerados avances que vimos en Three Houses. Estoy seguro de que lo anterior causará mucha polémica entre críticos y fans, sin embargo, creo que en algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo es en que una vez más, Nintendo está entregando un fantástico videojuego lleno de personalidad y espíritu que sin darte cuenta, de pronto ya consumió decenas de horas de tu tiempo.

Una celebración

La fuerza de una buena historia es un ingrediente que cada vez cobra más importancia dentro del medio. De tener experiencias totalmente enfocadas en la jugabilidad que más bien nos recuerdan a un juguete, los videojuegos se han transformado en estos medios en los que se cuentan grandes relatos con personajes que se quedan grabados en nuestras memorias para siempre. Incluso cuando a pocos les importaba todo este asunto, Intelligent Systems ya usaba a Fire Emblem como vía para ser algo más que solo un juego. Desde su nacimiento, la serie se ha caracterizado justamente por sus grandes narrativas que si bien, siempre están basados en fantasía occidental muy clásica, logran imprimirle una esencia especial. Estoy seguro de que si has jugado cualquier título de esta franquicia de Nintendo, sabrás perfectamente de qué hablo.

Para Three Houses, se decidió tomar un camino un tanto distinto, presentando un relato marcadamente más oscuro que claramente tomó elementos de cosas como Game of Thrones, dando como resultado una de las mejores experiencias de la serie. Para Engage, el estudio desarrollador ha decidido regresar un poco a sus raíces, contando una historia mucho más clásica que además, está utilizando para celebrar al extenso y muy rico legado de Fire Emblem. Sí, el fan servicie está a la orden del día. La buena noticia acá es que además de que tenemos a una narrativa muy bien elaborada con varios giros inesperados y claro, personajes memorables, la manera en la que introduce a viejos conocidos es simplemente perfecta, asunto que por cierto, es la primera vez que pasa dentro de la línea principal de la franquicia.

En Fire Emblem Engage tomamos el control de Alear, ya sea en su forma femenina o masculina. Nuestro protagonista es conocido como el Dragón Divino, el cual, viene despertando de un largo sueño de más de mil años, esto luego de haber librado una sangrienta guerra en la que él, junto con varios guerreros legendarios de otros mundos, lograron sellar al Dragón Caído que estaba haciendo estragos en todo el continente de Elyos. Cuál es nuestra sorpresa que al despertar, nos enteramos de que la calamidad está de regreso y que una vez más, nos tenemos que levantar en armas para defender lo que es nuestro.

¿Premisa demasiado clásica y gastada? Sí, sin duda. Al inicio, uno puede pensar que la historia que nos está presentando Fire Emblem Engage es una que hemos escuchado un millón de veces, sin embargo, luego de un par de horas con el juego, te empiezas a dar cuenta de que en realidad, hay muchos matices diferentes. Desde la situación política en cada uno de los reinos de Elyos, hasta la forma en la que se comportan los personajes principales, tenemos algo interesante dentro de este relato en el que no todos son tan malos, ni todos son tan buenos. El misterio es uno de los principales ingredientes de este cuento que va tomando más y más sabor con cada uno de sus episodios, presentando cosas como traiciones y demás eventos que simplemente no te esperas. De verdad, no te dejes llevar por algo como la sinopsis, pues si bien, todo parte de una historia que sabemos bien cómo va a terminar, el verdadero valor es lo que pasa entre ese inicio y su conclusión.

Como ya te lo contaba, uno de los principales elementos de Fire Emblem Engage es que se convierte en el primer juego de la línea principal en mezclar mundos. Verás, cada Fire Emblem representa a su propio universo, siendo independientes uno del otro. Acá se nos presentan a los Anillos de Emblema, los cuales, permiten que héroes de otros mundos asistan a quienes los portan en batalla. Por solo mencionarte algunos, veremos rostros como el de Marth, Roy, Celica, Micaiah y más. La aparición de cada uno de ellos es muy especial para todo el fan de la serie, sobre todo por la forma en la que se llegan a referir a ellos, haciendo alusión al juego en el que nacieron. Por supuesto, no es necesario haber jugado algún otro Fire Emblem para entrar y entender a este nuevo, sin embargo, entre más conozcas de la saga, vas a disfrutar mucho más de sus referencias.

La verdad es que he quedado sumamente impresionado por lo mucho que disfruté la historia de Fire Emblem Engage luego de más de 40 horas. Al inicio, como seguro a muchos les va a pasar, quedé un tanto preocupado, pues no le veía tanto sentido haber desechado lo logrado por Three Houses para contar un relato más clásico. Sin arruinarte nada, te cuento que conforme los capítulos se van desenvolviendo y sobre todo, llegas al décimo, el asunto hace click y entiendes a la perfección la intención de Intelligent Systems de regresar un poco a sus raíces al presentar un cuento lleno de aventuras y momentos épicos, con estos giros inesperados que tan bien hizo la entrega de 2019. No, no se nos quedó a deber en este apartado, incluso te diría que las expectativas fueron superadas y sin duda ya pongo a esta historia como una de las mejores de la serie.

¿Anillos de poder?

La innovación siempre es un arma de doble filo. Por un lado está el hecho de poder hacer que un género alcance más y mejores cosas y por el otro, el riesgo inherente de romper algo que no estaba descompuesto. Indudablemente, Intelligent Systems es un desarrollador sumamente consciente de todo esto, el cual, con auténticas pinzas, modifica la forma de su serie estrella; es decir, cada vez que sale un nuevo Fire Emblem, sabemos perfectamente a qué nos enfrentamos, pero siempre con la expectativa de qué cosa se implementó para darle un giro a esa bien conocida fórmula. De entrada, Engage podría parecer una apuesta demasiado a la segura, sin embargo, en pocas horas te das cuenta de que una idea sumamente simple, se puede profundizar muchísimo.

Antes de pasar a contarte sobre la idea particular que le da toda su personalidad a Fire Emblem Engage, me gustaría abordar puntos base de la experiencia. Lo primero es que en efecto, estamos ante un RPG de estrategia que sigue los mismos fundamentos que la serie ha tenido desde su nacimiento. Es decir, movemos a nuestros personajes dentro de una cuadrícula, en la cual, tenemos que acabar con el enemigo o cumplir otros objetivos. El sistema de clases y de triángulo de fortalezas y debilidades está de regreso, solo que ahora, con la adición del Break. Verás, ahora, además de que por ejemplo, las lanzas le hacen mucho daño a las espadas, si agredes a un enemigo con su debilidad, le generarás un Break, esto causa que la víctima tire su arma y no pueda contraatacar durante todo un turno. Esta mecánica en específico hace que por supuesto, aprovechar el famoso piedra, papel o tijera, sea mucho más relevante.

Otro elemento que se estrena en Engage son los Estilos de Combate. Además de pertenecer a cierta clase, cada unidad cuenta con un Estilo de Combate que les otorga ciertas ventajas bonus al momento de los enfrentamientos. Por ejemplo, las de apoyo pueden generar ataques en cadena si uno de sus aliados agrede a una unidad en rango. Las unidades blindadas son inmunes al Break del que te contaba a pesar de que les ataquen su debilidad, o las místicas que ignoran cualquier ventaja de terreno que tengan sus contrincantes. Esta idea en particular me parece que es introducida para formalizar conceptos que siempre ha tenido la serie como que las unidades montadas tienen mucha más movilidad, o que las voladoras pueden pasar por encima de cualquier parte del terreno.

De igual forma, cosas como las muertes permanentes están de regreso, esto claro, con la opción de apagarlas. Consejo, no lo hagas. El cristal que nos permite regresar turnos igualmente hace acto de presencia, mientras que otros elementos que vimos siendo introducidos en Three Houses como unidades con más de una barra de vida, bestias que ocupan más de una casilla y niveles con niebla de guerra, están de regreso. Algo que me encantaría destacar es el grandioso trabajo que se hizo con el diseño de niveles. Los mapas se han vuelto más complejos y sobre todo, mucho más interactivos. Algunos de ellos cuentan con paredes que puedes destruir para abrir nuevas rutas, por ejemplo. Algo que llamó mucho mi atención es que casi desde la primera misión, se nos pide dominar el concepto de jugar con fuerzas divididas, cosa que otros Fire Emblem, normalmente ves ya mucho más avanzada la aventura.

Un elemento que se eliminó, creo yo, para ya no sobre complicarnos demasiado la vida, es el desgaste de las armas. Como seguro sabes, en todos los Fire Emblem pasados, las armas tienen cierto número de usos, haciendo que en cada uno de tus ataques, tengas que pensar bien qué arma usar para no romper las mejores. La verdad es que esta idea en específico es de lo que más me gusta de la serie y sí creo que removerla no es la mejor de las ideas. De recalcar que los bastones para sanar, por ejemplo, son los únicos ítems que sí se gastan. Espadas, lanzas, hachas, arcos y magias, se pueden usar tantas veces quieras sin tener que renovarlas.

Dicho todo lo anterior, creo que es buen momento de adentrarnos en lo que hace tan especial a Engage dentro de la familia de Fire Emblem, los anillos de emblema. Como ya te lo contaba, gran parte de la historia del juego gira alrededor de estos anillos que permiten invocar a viejos héroes de otros mundos de la franquicia para que nos ayuden en batalla. Voy a intentar ser lo más claro en mi explicación, pero tampoco te mortifiques si te empiezas a enredar o a no entenderlo del todo, pues cuando juegues y lo vayas experimentado por ti mismo, las cosas se aclararán.

Veamos a los anillos de emblema como meros accesorios. Cualquier personaje de nuestra compañía los puede tener equipados. El simple hecho de hacerlo, permite que la unidad en cuestión gane habilidades pasivas, activas y que en general, sus stats crezcan en todo sentido; es decir, las convierte en súper unidades. Por ejemplo, uno de ellos deja que la unidad se mueva luego de realizar una acción como atacar, otro impide que la unidad caiga si la atacan cuando tiene menos del 30% de su salud en una ocasión, y otro deja hacer el follow up attack antes del contraataque enemigo. Además, cada uno de estos anillos hace que la unidad que lo tenga equipado, se haga más afín a cierta clase de manera instantánea, permitiendo que por ejemplo, una unidad blindada que maneja hachas, pueda de pronto usar magia o usar bastones para curar. Repito, cualquier unidad puede ser equipada con cualquier anillo, haciendo que el sistema de configuración de habilidades y clases, sea muy flexible.

Dentro del campo de batalla, notarás que las unidades que tengan equipado un anillo, cuenta con un medidor especial debajo de ellos, el cual, al inicio de cada misión aparece completamente cargado. Esto sirve para accionar la habilidad de “Engage”, la cual, hace que la unidad se fusione con el personaje que contiene al anillo de emblema. Lo anterior, además de potenciar aún más los stats del personaje en cuestión, nos da acceso a un ataque o movimiento especial durante la transformación. Por ejemplo, Marth te permite hacer un ataque devastador de varios golpes, Roy le prende fuego a una zona del mapa para dañar a todos los que estén encima de esos espacios, o mi favorita, Celica permite que la unidad se teletransporte a cualquier parte del mapa para después rematar al enemigo que esté a su alcance con un ataque mágico especial. Sumado a lo anterior, cuando estás en modo “Engage”, se te da acceso a armas especiales legendarias que le vimos a dichos personajes usar en sus respectivos juegos.

Importante mencionar que dichos ataques especiales solo se pueden usar una vez por transformación, pues sí, la transformación es finita y solo dura por tres turnos. El medidor del que te hablaba se va recargando automáticamente conforme los turnos van avanzando dentro de la batalla, pero también hay unas casillas especiales en los mapas en las que si detienes en ellas a tu unidad con anillo de emblema, su poder de “Engage” se recarga de manera inmediata. Como te puedes dar cuenta, todo este tema de los anillos va mucho más allá de solo fan service. Es una nueva mecánica de juego sumamente profunda que cambia muchas de las maneras en las que abordas cada uno de los combates y claro, cómo es que vas configurando a tu equipo. Al inicio todo lo que te acabo de contar puede parecer sumamente confuso y hasta sin sentido, pues la verdad es que no se hace tan buen trabajo explicando cada una de sus partes. Pero créeme que con el paso del tiempo y con poner atención, te empiezas a dar cuenta de lo bien implementado y pensado que está todo.

Como RPG táctico, Fire Emblem Engage es simplemente brillante. El diseño de sus misiones demuestra la madurez y años de experiencia del estudio que está detrás de todo. La implementación de los anillos de emblema no solo es un recurso para la narrativa ni solo es un punto para emocionar a los fans, sino que es una mecánica de juego base que viene a fungir como eje principal de la experiencia, la cual, se siente más profunda que nunca, siendo compuesta por todos estos engranes perfectamente colocados que juntos, trabajando en armonía, nos presentan a uno de los mejores ejemplos de lo que es el buen diseño de videojuegos y cómo es que se puede innovar sin perder el sentido de tradición.

Fuera del campo de batalla

Todos sabemos perfectamente que cualquier experiencia de Fire Emblem, va mucho más allá de sus emocionantes batallas. Podríamos decir que desde Awakening en el 3DS, el tema de las relaciones personales y de pasar literalmente horas entre menús configurando a nuestros personajes, se ha convertido en todo un pilar para la jugabilidad de la serie. Dicho asunto se amplió todavía más con lo que fue Three Houses y su muy particular estructura. En Engage, muchos de estos elementos se toman, otros se cambian y unos más llegan como novedad, haciendo que de nueva cuenta, el tiempo fuera de combate se sienta como otro juego completo.

Lo primero que hay que decir es que Fire Emblem Engage cambia la estructura presentada por su antecesor hace unos años; es decir, todo este asunto del calendario y división por días, es reemplazado por una forma más tradicional. Las diferentes batallas y capítulos del juego, están colocados en un overworld justo como pasaba en los Fire Emblem pre Three Houses. O sea, básicamente tenemos un bonito menú en el cual nos vemos a los diferentes enfrentamientos.

Además de tener los capítulos de historia que debes pasar sí o sí para avanzar, también se nos presentan misiones secundarias que por ejemplo, pueden hacer que un nuevo personaje se una a nuestra causa. De igual forma, te cuento que en cierta parte de la aventura, empiezan a aparecer unas misiones especiales relacionadas a los anillos de emblema. Estos capítulos me recordaron mucho a las misiones de lealtad de Mass Effect 2, pues en ellas, el personaje contenido en el anillo en cuestión, nos cuenta parte de su historia y en general, toda esta misión especial hace alusión directa a algún pasaje del juego que representa dicho héroe en el que de hecho, lo enfrentas directamente. No diré más, pero indudablemente, fue una de las partes de Fire Emblem Engage que más emocionaron y que además, más reto me representaron. Hablando de reto, puedes esperar algo similar a Three Houses si lo pones en Normal, o sea, si tienes mucha experiencia con la serie, te recomiendo jugar en Hard. Para rematar, ocasionalmente se abrirán batallas sin relación con la narrativa que sirven para subir de nivel u obtener recursos que te puedan hacer falta.

Un detalle interesante pero al cual, no le veo tanta razón de ser, es que al término de cada batalla, se te pondrá en una perspectiva en tercera persona con Alear para “explorar” un poco del mapa en el que acabas de tener el enfrentamiento. Acá, podrás recolectar recursos, tener conversaciones adicionales con los personajes o por qué no, adoptar a alguno de los animales que rondan el área. Digo que no le veo mucha razón de ser a este punto porque en realidad te lo puedes saltar por completo y no pasa absolutamente nada. Es interesante estar a nivel de piso y ver todo el detalle del campo en el que acabas de pelear, pero no mucho más.

¿Y tenemos base o algo por el estilo? Sí, en efecto. En Fire Emblem Engage, al igual que pasó en Three Houses, se nos da un amplio espacio que podemos explorar a placer y en el cual, podemos hacer un montón de cosas. Además de poder entablar conversaciones con nuestros personajes para subir el nivel de relación entre ellos que claro, los hará más efectivos en el campo de batalla, podrás invitar a un par a disfrutar contigo de una comida. Las conversaciones de soporte están de regreso y los diálogos e interacciones siguen teniendo el encanto que tanto ha caracterizado a la serie y que claro, tanta adicción llegan a generar y que no dejan de sorprender por cómo es que a pesar del gran número de personajes, haya diálogos diferentes para que todos puedan interactuar con todos. De igual forma, el llamado Somniel, espacio que seguramente te recordará a Skyloft, cuenta con diferentes establecimientos en los que podemos comprar más ítems, mejorar nuestras armas y hasta cambiar el atuendo de nuestros héroes.

Uno de los cuartos en los que pasarás más tiempo es la cámara de los anillos. Acá, puedes hacer diferentes cosas como por ejemplo, producir más de ellos. Además de los anillos de emblema que te dan acceso a todo lo que ya te conté, es posible fabricar anillos más sencillos que suben dos o tres stats de quien los porta. Lo más interesante de este asunto es que acá entra lo que podríamos considerar el coleccionable más importante del juego. Utilizando una moneda llamada Bond Fragments, mismos que te dan luego de completar una batalla o realizar otras actividades en el propio Somniel, podrás generar estos anillos secundarios de los que te hablo y que vienen representados por el retrato de diferentes personajes que aparecieron en los juegos de los héroes de los anillos de emblema. Querer tenerlos todos es casi inevitable.

De igual forma, en este cuarto podrás heredar habilidades de los anillos emblema. Verás, una vez que alcanzas cierto nivel de relación con uno de los anillos de emblema, se te permite heredar de manera permanente alguno de los skills de dicho anillo sin la necesidad de portarlo. O sea, cualquier personaje puede adquirir alguno de los poderes de cualquiera de los anillos emblema sin tener que usarlo. Pero bueno ¿y cómo subes ese nivel de relación? La manera más simple es usando en combate el anillo de emblema, pero también hay otra forma, entrenando con el personaje del anillo.

En otro rincón del Somniel tenemos un cuarto de entrenamiento. Pagando cierta cantidad de los Bond Fragments que te mencionaba, podrás hacer que uno de tus unidades entrene directamente con el personaje contenido en cualquiera de los anillos de emblema, esto para subir su relación sin la necesidad de portarlo y por consiguiente, poder heredar alguna de sus habilidades de forma permanente. Sumado a lo anterior, tenemos que en esta zona también puedes hacer entrenamiento regular para subir un poco la experiencia general de cualquiera de tus personajes.

Regresando un poco a todo lo que puedes hacer en el Somniel, tenemos un curioso apartado en el que puedes hacer donaciones a los diferentes reinos de Elyos, esto por medio del oro que vas recolectando. Llegando a cada uno de los niveles, la nación en cuestión te recompensará con una enorme cantidad de Bond Fragments, armas especiales y algunos ítems. Mi consejo es que sí destines parte de tus ganancias a este apartado.

No, no hemos terminado. Además de todo lo anterior, tenemos algunas actividades en forma de mini juegos. Por ejemplo, podrás hacer ejercicio en una serie de divertidas actividades que además de darte unos Bond Fragments extra, harán que alguno de los stats de Alear aumente para la batalla venidera. Además, podrás ir de pesca y hasta disfrutar de un mini shooter mientras montas a un dragón. Otro interesante elemento es que cuentas con un curioso gato mascota al que podrás vestir y alimentar.

Como seguramente ya te pudiste dar cuenta, hay mucho, pero mucho por hacer entre cada una de las batallas. Lo mejor de todo este asunto es que entre mejor seas y claro, más hagas en todo esto que nos ofrece nuestra base, verás resultados más sobresalientes al momento de los combates. Creo que si tienes planeado que Engage sea tu primer Fire Emblem, es importante que tengas muy en cuenta que también hablamos de un juego sobre administración de recursos, configuración de personajes y relaciones humanas. ¿Puedes descuidar todas estas partes? Sí, sin duda, pero inmediatamente comenzarás a notar que tus unidades son cada vez menos eficientes al momento de los enfrentamientos.

Te podría decir que terminé no extrañando toda la fantástica estructura de Three Houses y el excelente trabajo que se hizo integrando la vida de una escuela, en todas las mecánicas base de la serie. Me parece muy bueno que Intelligent Systems haya dejado a dicho título aparte con su propia personalidad y formas de hacer las cosas, para que por su parte, Fire Emblem Engage presente un rostro diferente lleno de ideas nuevas que de igual forma, creo yo, funcionan a la perfección. Si amas esto de pasar horas en menús, dejando todo justo como quieres y sacando el mayor provecho de los recursos que tienes a la mano, acá encontrarás una muy grata experiencia.

El paso necesario

El tema de las capacidades técnicas del Nintendo Switch ha estado más presente que nunca. Múltiples juegos recientes podrían dejar de manifiesto la fuerte urgencia que hay por renovar el hardware. De forma paralela, también tenemos un puñado de ejemplos entre ports imposibles y títulos totalmente nuevos que demuestran que en las manos correctas, la consola híbrida aún puede dar mucho más de sí. Uno de estos últimos es Fire Emblem Engage, título que brilla de manera intensa por su presentación audiovisual, apoyándose mucho de una fantástica dirección de arte que llena de colores un mundo que había apostado por tonos más apagados.

Hasta donde sabemos, en esta ocasión, Omega Force no formó parte del desarrollo del juego como sí lo hizo con Three Houses, principalmente haciendo las secciones de batalla que vimos dentro del título. Por supuesto, de primera instancia, Engage luce muy similar a su antecesor, sin embargo, conforme vas avanzando y descubres más partes de su mundo, te das cuenta que en esta ocasión, tenemos escenarios marcadamente más variados y sobre todo, mucho más detallados. Intelligent Systems puso especial cuidado en mostrar imágenes lo más nítidas posibles en las que tanto los personajes, como sus alrededores, saltan al ojo.

Algo que notarás de manera casi inmediata, además de lo colorida que es la dirección de arte, es el fantástico trabajo que se hizo al momento de transicionar entre el mapa táctico, y el enfrentamiento entre unidades. Es cierto que cuando esto pasa el framerate sufre un golpe, pero en realidad, tenemos una transición sumamente limpia y en la que la representación del tablero a nivel de piso, es completamente precisa. Es decir, el mapa en el que estamos parados es un escenario completamente hecho en tres dimensiones que incluso como ya te contaba, puedes explorar al término de cada batalla. Esto hace que la inmersión y consistencia de toda la experiencia sea mucho más sólida. Algo que me habría encantado dado todo lo anterior, es que se nos permitiera cambiar a “nivel de cancha” la cámara en cualquier momento y no solo durante los enfrentamientos. Creo que habría sido especial.

¿Malas noticias? Sí, desafortunadamente te tenemos una. A pesar de que todo el intro y en general, arte del juego te sugieren algo muy anime, en esta ocasión, no tenemos las preciosas cinemáticas animadas en 2D a mano que varios de los juegos de la serie habían lucido desde Awakening. A pesar de lo anterior, te puedo decir que sí tenemos a las cinemáticas más elaboradas y espectaculares de la franquicia, además de que en temas de animación al momento de los combates, puedes esperar un trabajo de primer nivel.

Técnicamente el juego está impecable. Corriendo a 30 cuadros por segundo que rara vez sufren caídas notables, tenemos que Fire Emblem Engage se despliega a un bonito 1080p cuando el Switch está conectado al dock, mientras que en portátil podrás disfrutar de 720p nativo. Sobra decir lo bien que luce todo en un OLED Model. La música es otro súper destacado apartado, la cual, además de ser épica y muy memorable, ahora es dinámica. La forma en la que cambia la tonada de una misma pieza dependiendo de si estás en el mapa táctico o se está desarrollando un enfrentamiento, es sumamente emocionante. Ese tema del Somniel que te indica que estás en un lugar seguro y de paz, es de verdadero alarido.

Sabemos que las comparaciones muchas veces llegan a ser inútiles, pero también inevitables. Ver a algo como Fire Emblem Engage corriendo en el Nintendo Switch y luego apreciar lo que se hizo en las dos últimas entregas de Pokémon, de verdad te pone a pensar si es un tema de limitaciones técnicas de la consola, o simplemente se necesita de la gente y herramientas adecuadas para sacar el verdadero potencial del hardware. Dejando de lado lo anterior, te puedo decir que esta entrega es la más destacada de toda la serie en términos visuales y auditivos, pues además de todo lo anterior, nos presenta una inmensa cantidad de personajes jugables, cada uno con su propio diseño y personalidad fácil de reconocer. Aquí nadie se siente genérico. Tanto héroes, como villanos, recibieron mucho trabajo, uno que no siempre se reconoce como debería.

De leyenda

Sobra decir la importancia y relevancia que Fire Emblem ha tomado en los últimos años. Probablemente, por la fecha en la que está saliendo, esta nueva entrega no está generando la emoción que debería, es eso o de nueva cuenta y como suele pasar con muchos videojugadores, se está dando por hecho que la serie va a ocurrir y que un nuevo juego no es para tanto. Te aseguro que no es así. Engage es producto de casi cuatro años de proceso de desarrollo, muchas pruebas y riesgos que se tomaron en más de un nivel para estar entregando lo que sin duda podríamos considerar, uno o más pasos hacia adelante para lo que es el RPG táctico, género que como ya lo hemos platicado, ha tomado otro aire dentro del medio, ganando una popularidad que hace mucho tiempo no podía presumir.

Fire Emblem Engage es un juego valiente que pone la cara y que no tiene miedo de ir hacia adelante, incluso dejando de lado algunos elementos de su aclamado antecesor que varios aseguraban, eran un nuevo estándar. Aferrándose a una idea de juego y de narrativa que en un inicio podría parecer simplona pero que en poco tiempo despega y llega muy alto, lo nuevo de Intelligent Systems brilla intensamente por su profundidad a nivel de gameplay, emotiva historia y en general, cómo consigue que todo lo que hace tan especial a un Fire Emblem, presente un sabor acentuado que por supuesto, nos ha dejado encantados. Al menos en mi caso, ya te puedo hablar de que el primer candidato a Juego del Año ha llegado, y vaya que llegó temprano. ¿Qué tanto nos depara 2023 si estamos teniendo un arranque tan especial?