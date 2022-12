5 juegos a seguir en enero

Arranca 2023 con un montón de ilusiones, deseos, cosas por cumplir y muchos, pero muchos videojuegos. A pesar de que apenas nos venimos recuperando de la intensa temporada fuerte de 2022 que se extendió incluso hasta la segunda mitad de diciembre, enero llega con varios estrenos de consideración que representan fuertes apuestas AAA para compañías de la talla de Nintendo, Square Enix y Electronic Arts. La verdad es que serán cuatro semanas sumamente intensas de estrenos por lo que deberás ir planeando bien la famosa cuesta de inicio de año, pues tantos títulos tan buenos, indudablemente no ayudarán a nuestras finanzas. A continuación te contamos de cinco que creemos, debes de tener muy en cuenta.

One Piece Odyssey

Cuesta trabajo pensar en un anime tan grande e importante como One Piece. Para muchos, solo nombres como el de Dragon Ball o Evangelion se le equiparan. La relevancia de Luffy y compañía no baja a pesar de sus años de historia y decenas de capítulos, por lo que constantemente le seguimos viendo nuevos productos de todo tipo. En esta ocasión, Bandai Namco le quiere hacer verdadera justicia en el mundo del gaming, creando un título mucho más grande y ambicioso que cualquier otro que se haya visto de la serie, uno que se irá por el camino del RPG. Hasta ahora, lo mostrado de One Piece Odyssey pinta bien, pero tampoco queremos elevar tanto nuestras expectativas y mejorar esperar a dar una opinión cuando se esté lanzando este 12 de enero en consolas de pasada y actual generación, así como en la PC.

Fire Emblem: Engage

El nombre de Fire Emblem se ha convertido en uno de los más relevantes para Nintendo, esto luego de haber pasado la mayor parte de su historia como una serie abordada por pocos por el género al que representa. Luego de haber tenido un 2022 de alarido para los juegos tácticos de rol, es momento de que Fire Emblem: Engage aterrice, esto con una enorme responsabilidad por lo antes mencionado y claro, por el fantástico resultado que se tuvo hace unos años con Fire Emblem: Three Houses. En Intelligent Systems confiamos y estamos completamente seguros de que este 20 de enero estaremos disfrutando de una nueva joya exclusiva del Nintendo Switch.

Forspoken

2022 fue muy interesante para Square Enix, pues se tomó el camino de apostar por producciones AA que no llamarán demasiado la atención pero que claro, no tuvieran los costos de proyectos más grandes. Por supuesto, los padres de Final Fantasy no pueden quedarse para siempre sobre esta línea, por lo que abrirán 2023 con una apuesta enorme que traerá de regreso al motor gráfico hecho en casa. Forspoken es el nombre de dicho título de gran producción que echará mano de todo el poder del PS5, pues en consolas, saldrá exclusivamente en la plataforma de Sony este 24 de enero junto con una versión de PC. Estamos seguros de que se nos entregará un gran juego de acción, las dudas en realidad recaen en qué tipo de trabajo se presentará a nivel de mundo abierto.

Dead Space

Los survival horror se encuentran viviendo una especie de regreso triunfal. Luego de que hace unas semanas, Glen Schofield regresara de gran forma con lo que fue The Callisto Protocol, el juego que lo lanzó a la fama hará lo propio el siguiente 27 de enero, esto por medio de un remake total realizado por la gente de Motive Studio. Sobra decir la enorme importancia que tiene Dead Space no solo para su género, sino para el desarrollo moderno de videojuegos, convirtiéndose en clásico instantáneo cuando se lanzaba hace ya más de una década. Ve preparando a tu PS5, Xbox Series S, Xbox Series X y PC para el regreso de Isaac Clarke, pues la verdad es que todo pinta sensacionalmente bien y estamos seguros, se nos estará entregando este título que se vea y se comporte a la altura de lo que el hardware de actual generación puede hacer.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Bob Esponja se ha convertido en parte importante de la cultura popular moderna. La caricatura de Nick ha trascendido en generaciones y a pesar de sus largos años de historia, se mantiene como una de las series animadas favoritas de muchos. Es por eso que los productos basados en su divertido universo no dejan de llegar y el próximo 31 de enero tendremos a un videojuego totalmente nuevo de la esponja con pantalones cuadros que vive en el fondo del mar. La realidad es que SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake puede salir para cualquier lado, pero nos inclinamos a decir que tendremos un juego digno y bastante decente. Puedes esperar regresar a Fondo de Bikini en PS4, Xbox One, Switch y PC.