5 juegos a seguir en abril

Vaya año intenso el que está siendo 2023. Estos primeros meses no nos han dejado respirar y a pesar de que ya llegó la primavera, parece que las compañías no tienen ninguna clase de plan para desacelerar. Si creíste que marzo estuvo fuerte, prepárate, porque indudablemente, abril carga con algunos de los estrenos más importantes y esperados en un largo tiempo. La decisión de qué jugar no será nada simple, por lo que te recomendamos pensarlo muy bien. Sin más, acá te van cinco juegos a los que creemos, debes de seguirles la pista muy de cerca a lo largo de las siguientes cuatro semanas, pues estamos seguros, darán mucho de qué hablar. Cuéntanos cuál es el título que más esperas de abril.

Mega Man Battle Network Legacy Collection

El bombardero azul está de regreso. Luego del éxito y buenos resultados obtenidos en sus más recientes compilaciones y colecciones, Capcom apostará por una saga un tanto menos conocida y que en realidad, se aleja bastante de lo que normalmente uno piensa cuando alguien menciona a este personaje. Mega Man Battle Network Legacy Collection pondrá disponible en plataformas modernas a todos los títulos lanzados en la era del Game Boy Advance que llevaron a este mundo por el camino de los RPG. ¿Los recomendamos? Por supuesto. A pesar de que si bien, no estamos ante títulos de acción y plataformas, la manera en la que se aproximan al rol es sumamente interesante y muy disfrutable. Adéntrate en el mundo digital cuando esta colección se lance el siguiente 14 de abril en Nintendo Switch, PS4 y PC. Sí, de nueva cuenta el Xbox One fue dejado de lado.

Minecraft Legends

El mundo de Minecraft es verdaderamente inmenso y en realidad, se trata de una serie que se puede expandir en cualquier camino o sentido. Para prueba, lo que vimos hace unos años con Minecraft Dungeons, juego que llevaba a todo el universo de los cubos a una especie de dungeon crawler muy a la Diablo. Ni qué decir del experimento tan extraño que representó Minecraft: Story Mode. Ahora, la gente de Mojang en colaboración con Blackbird Interactive, lanzarán Minecraft Legends, título de estrategia y de administración de recursos con un estilo y concepto marcadamente original que indudablemente nos llama mucho la atención, sobre todo por el enfoque PvP que tendrá. Espera esta nueva experiencia cuando se esté lanzando el próximo 18 de abril en consolas de actual y pasada generación, así como en el Nintendo Switch y PC. Simplemente no hay excusa para no darle una oportunidad.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Después de haber tenido el peor timming del mundo y en una de esas casualidades que parecían imposibles al sufrir casi el mismo destino del que juego en el que se basa, parece ser que finalmente, todo está listo para el estreno de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, el cual, estaba programado para lanzarse hace un año pero que debido al estallido de la guerra en Ucrania, Nintendo decidió echar todo para atrás para no herir susceptibilidades. La buena nueva es que por fin podremos disfrutar de este trabajo de WayForward, el cual, rehace casi por completo a los súper clásicos Advance Wars que vieron la luz del día en el Game Boy Advance a inicios del siglo en curso. Regresaremos al campo de batalla este 21 de abril en exclusiva para el Switch. Verdadero imperdible de esta temporada.

Dead Island 2

Sí, lo sabemos. Los Dead Island no son juegos con la mejor reputación del mundo. La verdad es que lo hecho por Techland en el pasado tenía un enorme potencial, pero que por decisiones seguramente corporativas, el resultado final de estos títulos sí quedó a deber. Prueba de lo anterior fue lo que el estudio polaco hizo posteriormente con los Dying Light, juegos sumamente bien logrados. Pues bien, lo que a muchos les parecía imposible, está por ocurrir. De la mano de Dambuster Studios y claro, con todo el apoyo financiero de Deep Silver, Dead Island 2 está programado para salir el próximo 21 de abril en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. La verdad es que la cosa pinta al menos interesante. Esperemos que dicho día estemos recibiendo el juego de zombies que todo esperamos.

Star Wars Jedi: Survivor

Indudablemente, uno de los más grandes lanzamientos de este año. Luego de que hace un tiempo, Respawn Entertainment le dejara claro al mundo que eran mucho más que un estudio de FPS con lo que fue Star Wars Jedi: Fallen Order, es momento de que vuelvan a probar su valía con una secuela directa a la apasionante historia de Cal Kestis, que en esta ocasión es un Jedi mucho más maduro que claro, tiene problemas bastante más importantes. Simplemente ya no podemos esperar a tener entre nuestras manos esta aventura que estamos seguros, estará a la altura de lo que todos los fans estamos esperando. Pero bueno ¿cuándo se lanzará al mercado? Pues bien, luego del lamentable retraso de hace unas semanas, el título ha quedado pactado para llegar en solo a consolas de actual generación y PC, este 28 de abril, fecha que ahora sí, seguramente se cumplirá.