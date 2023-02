Los 5 mejores juegos de hace 10 años

El tiempo se pasa volando y para prueba, el sentimiento que da cuando uno revisa qué juegos que se sienten sumamente recientes y como si hubieran salido hace solo unos meses, como máximo un par de años, y te das cuenta de que en realidad, superan la década de existencia. En un ejercicio de mucha nostalgia y claro, para poner en perspectiva cómo ha avanzado el tiempo dentro del medio, hemos decidido listar los que para nosotros fueron, los cinco mejores juegos del ya lejano 2013, año que indudablemente nos regaló una gran cantidad de grandísimos títulos que en nuestros días, ya podrían ser considerados como clásicos de todos los tiempos. Sí, aunque no lo creas, la era del PS3, Xbox 360 y compañía, ya tiene su buena cantidad de años.

The Last of Us

Hace justamente ya 10 años, Naughty Dog se encargaba de presentarle al mundo a su franquicia más importante, una que indudablemente quedaría incluso por encima de Uncharted. El suceso que representó el lanzamiento de The Last of Us como exclusiva del PS3 fue algo que no se ve a diario por la manera en la que elevó a verdaderos nuevos niveles la forma en la que se cuentan historias dentro del medio. De hecho, para muchos, es el punto más lejos al que han llegado los videojuegos si de construir narrativa hablamos. Por supuesto, era el juego del que todos platicaban cuando su lanzamiento se daba a tan solo unos días de E3 de aquel año. Los estudios de Sony conectaban un nuevo home run y nacía una franquicia que ahora hasta una exitosa serie de HBO puede presumir.

Grand Theft Auto V

El gran suceso, el juego que vino a cambiar de nueva cuenta cómo es que se hacen los mundos abiertos y sobre todo, a instaurar un nuevo estándar de lo que se verdad es ser un éxito de ventas. Por más que Grand Theft Auto V siga saliendo sin parar, en realidad lo estábamos estrenando hace ya 10 años en nuestros Xbox 360 y PS3, haciendo que por supuesto, dichos hardware fueran a su límite y que hoy en día, cueste trabajo pensar que haya corrido sin problemas y con resultados sumamente satisfactorios. Más de 150 millones de copias vendidas luego de haber sido relanzando en su tercer generación de consolas, este trabajo de Rockstar Games ha quedado para la posterioridad y como algo que en realidad, probablemente nunca se vaya.

BioShock Infinite

Como ya te lo contábamos hace unos momentos, 2013 fue un año particular para los videojuegos por la forma en la que se empezaron a usar nuevas técnicas de narrativa para elevar al medio. Además de The Last of Us, 2K e Irrational Games saltaron al ruedo con la tercera parte de su querida trilogía de FPS, una por la que tuvimos que esperar un largo tiempo porque como es bien sabido, pasó por un muy complicado proceso de desarrollo que en más de una ocasión lo puso al borde de la cancelación. Para fortuna de todos nosotros, BioShock Infinite salió a pedir de boca, presentándonos un mundo vibrante con personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria para siempre y claro, con una de esas historias que siguen dando de qué hablar por los niveles que alcanzó.

Fire Emblem Awakening

Hace 10 años, el medio de los videojuegos era uno marcadamente distinto al que tenemos hoy en día. Intelligent Systems se encontraba en una posición desesperada en la que muy probablemente, tendrían que abandonar a su serie estrella. Así, en el Nintendo 3DS, se hace un último intento para que el mundo de Marth y compañía pueda seguir existiendo. Fire Emblem Awakening finalmente da en el clavo y hace que la saga se gane un lugar entre las favoritas de muchos en occidente. Su historia, mecánicas de RPG táctico y claro, personajes amados que llegaron para quedarse, lo terminaron convirtiendo en un auténtico clásico moderno que revivió a Fire Emblem y que hizo que la franquicia tenga el lugar de privilegio que puede presumir actualmente.

Super Mario 3D World

A pesar de que justamente en 2013, tanto PlayStation como Xbox estaban dando el salto a lo que era la nueva generación de consolas, Nintendo seguía con la esperanza de que las ventas del Wii U finalmente mejoraran, esto a través de grandes juegos que en su momento, solo podías jugar ahí. Una de las cartas más fuertes de la compañía fue Super Mario 3D World, fantástica aventura del plomero más famoso del mundo que vino a cambiar un poco la idea de mundos abiertos dentro de este universo, apostando por niveles contenidos pero igualmente llenos de grandes ideas y cosas por hacer. Lo que Super Mario 3D Land había creado en el 3DS, venía a explotar con esta nueva entrega que ha quedado para la posteridad y claro, como una de las más queridas en toda la historia de Mario.