Durante el Nintendo Direct de la semana pasada se reveló la edición de colección para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sin embargo, no hubo rastro alguno del rumoreado Switch OLED especial. Aunque la compañía japonesa se ha mantenido en silencio sobre este tema, una nueva pista indicaría que esta consola única podría estar en camino.

Recientemente, los fans encontraron una serie de similitudes entre la edición de colección y el Switch OLED de Tears of the Kingdom. Principalmente, se puede notar que el símbolo de uno de los pines en el paquete especial, es el mismo que aparece en el Joy-Con filtrado. Junto a esto, el patrón de círculos de la caja es similar al que encontramos en el dock de esta consola.

Recordemos que el Switch especial de Tears of the Kingdom se filtró a finales del año pasado, y la edición de colección se reveló hace un par de días, por lo que fans creen que esto es más que solo mera coincidencia. Por su parte, Nintendo no ha revelado algo al respecto. Considerando que estamos a solo un par de meses del lanzamiento de este juego, la compañía tendría que confirmar la existencia de este hardware lo más pronto posible.

Te recordamos que Tears of the Kingdom estará disponible el próximo 12 de mayo de 2023. En temas relacionados, este juego sube de precio en México. De igual forma, se revela la memoria que ocupará esta entrega en tu Switch.

Todos esperamos con ansias el Switch OLED de Tears of the Kingdom. Es algo que muchos esperan que se anuncie tarde o temprano. Solo nos queda por ver si esta edición vende tanto como las primeras consolas especiales del Switch, o no.

Vía: Nintendo Life