Zelda: Tears of The Kingdom sube de precio en México

Esta semana ha sido interesante para los fanáticos de Nintendo, pues hace muy poco se liberó un nuevo Nintendo Direct con muchas sorpresas entre las cuales destacó que Zelda: Tears of The Kingdom reafirmó su fecha de salida. Sin embargo, también pasó algo un poco desafortunado, y eso fue el aumento de precio en juegos triple A, algo que no solo afecta a Estados Unidos.

Hace poco tiempo el juego se ha retirado de forma misteriosa en Amazon de México, eso para reaparecer unos minutos después y para sorpresa de muchos, la cifra que estaba originalmente, $1,399 MX se transformó en $1,699 MX. El aumento se debe a que algunos títulos de Nintendo subieron a $70 USD, y era inminente que pasará en todo el mundo.

Algo que vale la pena mencionar respecto al aumento de precio, es que no todos los videojuegos de Nintendo tendrán las mismas cifras, dado que algunos son producciones más grandes que otras. Ejemplos de esto son entregas como Metroid Prime Remastered, el cual cuesta a $1,000 MX actualmente en la eShop, y seguramente costará igual en físico.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanzará el 12 de mayo de 2023.

Vía: Amazon

Nota del editor: Es desalentador que los juegos en edición estándar ahora cuestan lo que las ediciones especiales hace unos años. Pero bueno, al final va a vender como pan caliente, no importando el precio.