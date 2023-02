Si esperar toda una semana para ver el siguiente capítulo de The Last of Us es algo que no te agrada. Te dará gusto escuchar que el próximo episodio de la aclamada serie estará disponible para los usuarios de HBO Max un par de días antes de lo esperado.

Debido a que el próximo domingo, 12 de febrero, se llevará a cabo el Super Bowl LVII, HBO ha decidido que todos los usuarios de su servicio de streaming tendrán la oportunidad de ver el quinto capítulo de The Last of Us antes. Para ser específicos, el próximo 10 de febrero se estrenará este episodio en la plataforma de streaming.

Sin embargo, aquellos que no tienen HBO Max tendrán que esperar hasta el 12 de febrero para ver este capítulo de una forma tradicional. Considerando que el final de The Last of Us se estrenará el mismo día que se llevará a cabo la siguiente ceremonia de los Premios Óscar, el 12 de marzo, existe la posibilidad de que algo similar se lleve a cabo en unas semanas, aunque por el momento no hay información oficial sobre esto.

Recuerda, el quinto capítulo de The Last of Us se estrenará el próximo 10 de febrero en HBO Max. En temas relacionados, el tercer capítulo de la serie sufre de review bombing. De igual forma, The Last of Us Part I para PC se ha retrasado.

Nota del Editor:

Esta es una buena noticia para todos aquellos que son fans del Super Bowl y la serie. De verdad espero que lo mismo suceda con los Óscar. Actualmente, muchas producciones compiten por nuestra atención, y tener dos eventos importantes el mismo día puede ser contraproducente para ambos.

Vía: Comicbook