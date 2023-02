Después de años de espera, The Last of Us por fin llegaría a PC en tan solo un mes, el 3 de marzo de 2023. Sin embargo, Naughty Dog ha decidido cerrar la semana con malas noticias, ya que este port del remake que vimos el año pasado, se ha retrasado, aunque no por mucho tiempo.

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial en Twitter, se ha revelado que The Last of Us Part I llegará a PC hasta el próximo 28 de marzo de 2023. Es decir, ha sufrido un retraso de solo un par de semanas. Nada grave en realidad. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Vayamos directo al grano: inicialmente anunciamos que el lanzamiento de The Last of Us Part I para PC sería el 3 de marzo, pero decidimos retrasar su fecha de lanzamiento solo unas pocas semanas; ahora se lanzará el 28 de marzo. En el estudio hemos quedado completamente impresionados por la gran cantidad de amor y apoyo a The Last of Us en las últimas semanas. Escuchar su amor por la adaptación de HBO, ver sus hermosas tomas en Modo Foto y aprender sobre cómo el mundo y los personajes que nuestro estudio creó hace casi una década continúan llegando a fanáticos nuevos y antiguos por igual todos los días. Sabemos que muchos de ustedes han estado revisando la historia que comenzó todo con The Last of Us Part I en la consola PlayStation 5, y nos damos cuenta de que muchos de ustedes estaban emocionados de participar, algunos por primera vez, cuando Part I llegue a PC. Y por eso queremos asegurarnos de que el debut en PC de The Last of Us Part I esté en la mejor forma posible. Estas pocas semanas adicionales nos permitirán asegurarnos de que esta versión de The Last of Us cumpla con sus estándares y los nuestros. Estamos muy emocionados de traer The Last of Us Part I a una nueva plataforma, llegando a jugadores nuevos y antiguos con la inolvidable historia de supervivencia de Joel y Ellie, y esperamos que sigan esperando su lanzamiento en PC el 28 de marzo. El equipo de Naughty Dog agradece su apoyo y entusiasmo, y esperamos compartir pronto más información sobre la versión para PC de The Last of Us Parte I”.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Si bien el retraso no es tan grande, recordemos que los usuarios de PC han esperado años por disfrutar de este juego. La versión original de The Last of Us llegó al PS3 en 2013, y el año pasado vimos un remake para el PS5. De igual forma, por el momento se desconoce si la secuela llegará a esta plataforma, aunque esto es muy probable.

Recuerda, The Last of Us Part I llegará a PC el 28 de marzo de 2023. En temas relacionados, Bella Ramsey habla sobre sus expectativas con la segunda temporada de la serie de The Last of Us. De igual forma, el tercer episodio de la serie sufre de review bombing.

Nota del Editor:

The Last of Us Part I es un fantástico juego. Toma la experiencia original, y le da nueva vida con un estilo visual digno de la generación actual de consolas, y el uso del DualSense está muy bien implementado. Será interesante ver cómo le irá en PC.

Vía: Naughty Dog