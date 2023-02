Recientemente, se dio a conocer que los servidores de la tienda virtual de Xbox 360 cerraría sus puertas en mayo de este año, causando un caos entre todos los jugadores. Sin embargo, un nuevo comunicado por parte de Microsoft aclara esta situación, y tenemos buenas noticias.

Por medio de un comunicado compartido para Gematsu, Microsoft ha señalado que los servidores de la tienda virtual del Xbox 360 seguirán abiertas más allá del próximo mes de mayo, y el mensaje original fue solo un error. Esto fue lo que se comentó:

The Xbox 360 marketplace will not close in May 2023, a Microsoft spokesperson has confirmed to Gematsu. A listing stating it would close, which appears when searching for "Xbox 360 Markteplace" on the Xbox Support website, was posted in error. pic.twitter.com/NYL41C0pW5

