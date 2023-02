Con la confirmación de la segunda temporada de The Last of Us, muchos no pueden esperar para ver los eventos de la secuela de Naughty Dog en la pantalla chica. Una de estas personas es Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie en esta adaptación. De esta forma, la actriz ha revelado lo que más le emociona, y preocupa, sobre los nuevos capítulos.

Para todos aquellos que recuerdan The Last of Us Part II, la historia tiene un mayor enfoque en Ellie, por lo que Ramsey tendría más material para trabajar. Aunque la actriz reveló en el podcast de Happy, Sad, Confused que aún no juega la secuela, mencionó que sí tiene conocimiento de los eventos que aquí se llevan a cabo. Es así que está emocionada por darle vida a la relación que hay entre Ellie y Dina.

Junto a esto, ha señalado que la relación entre Ellie y Joel se vuelve más compleja en la segunda temporada, y también está emocionada por participar en estas escenas. Sin embargo, hay algo en específico que le preocupa. Considerando que Joel no forma parte del segundo juego más allá de las primeras horas, Ramsey se siente nerviosa de trabajar sin Pedro Pascal, quien se encarga de darle vida al padre adoptivo de nuestra protagonista.

Si bien la presencia de Joel es mínima en la secuela en comparación con el juego original, también se nos da la oportunidad de ver un poco más de la relación entre estos dos personajes por medio de recuerdos, algo que seguramente será replicado en la adaptación de HBO.

Considerando lo que le sucede a Joel al principio de The Last of Us Part II, no solo será interesante ver cómo es que este evento se adapta para la serie, sino cómo es que el público reaccionará a este suceso, así como a Abby. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá.

