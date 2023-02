¿The Last of Us tendrá solo dos temporadas?

Hace poco tiempo se anunció por parte de HBO que la serie de The Last of Us se está renovando para una segunda temporada, misma que se piensa abarcará el segundo videojuego de la franquicia. Sin embargo, hay algo que los usuarios se han preguntado respecto a esto, ya que dicho juego es prácticamente el doble de largo que el primero.

Así en nuevas declaraciones, uno de los productores, Craig Mazin, mencionó que la segunda parte de la historia será un monstruo completamente nuevo, dado que las horas serán mínimo el doble. Entonces mencionó que TLOU Part II será más que una temporada de televisión, dando a entender a los fanáticos que las cosas pueden extenderse.

“The Last of Us Part 2” es “más que una temporada de televisión”, dice el showrunner Craig Mazin #TheLastofUs

Para esta abordar la nueva temporada se espera que tengamos una escena adicional o post créditos en el final de la primera, viendo como aparece en las sombras uno de los personajes principales de la siguiente parte. O que al menos se haga énfasis en cierta persona a la cual no se le dio tanta importancia en el videojuego, y que después es clave.

Recuerda que el programa de The Last of Us estrena nuevos capítulos cada semana.

Nota del editor: Es lógico que la siguiente temporada podría aplicar la de dividirse en dos partes, ya que hay mucho que contar, incluyendo personajes que añadir al plantel. Ya veremos qué pasa más adelante, después de todo falta mucho para su estreno.