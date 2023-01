El tercer episodio de The Last of Us nos sorprendió por completo. Si bien ya se esperaba que se le diera un mayor enfoque a la relación entre Bill y Frank, algo que en el juego no es explorado, la serie realizó una serie de cambios importantes. De esta forma, Neil Druckmann y Craig Mazin, los creadores de esta producción, han revelado por qué decidieron modificar lo que Naughty Dog nos presentó en el pasado.

Mientras que en el juego Bill y Frank son dos compañeros que claramente tenían una historia entre ellos, su participación no es tan grande. Sin embargo, en la serie protagonizan una historia de amor que no solo nos da una esperanza en este mundo post-apocalíptico, sino que también cambia radicalmente los sucesos que se llevan a cabo con ellos. En una entrevista con IGN, esto fue lo que comentó Druckmann:

“En cierto modo, también es una señal de advertencia para Joel (…) En la serie de televisión podíamos salir de la perspectiva de nuestro personaje principal, pues en el juego estamos muy apegados a puramente Joel o puramente Ellie. Aquí, pudimos ver lo que pasó con Bill en el brote. [Craig Mazin], me pareció a mí, siempre entendió que sería genial verlo en televisión, y el mundo que creó con el guion que escribió para el juego… Por lo que a mí respecta, es lo suficientemente complicado y lo suficientemente amplio e interesante y filosófico como para ser flexible a los cambios en [cómo] se adapta a un medio diferente”.

Por su parte, Craig Mazin señaló:

“Estoy especialmente contento por la forma en que Bill… ha conseguido inspirar a Joel para que se lleve a Ellie al oeste. Le ha dado a Joel esta instrucción póstuma de que los hombres como tú y yo estamos aquí por una razón, para proteger a la gente que amamos, y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en nuestro camino”.

Al final del día, este cambio también es una forma de que Joel aprenda una lección importante sobre cuidar a la gente que le importa, algo que en el juego no se menciona explícitamente, pero vemos cómo se va desarrollando a lo largo de la aventura.

Es muy probable que este no sea el último cambio, y secciones extensas que en el juego estaban enfocadas en el gameplay, sean sustituidas por nuevas historias y personas nunca antes visto. En temas relacionados, este es el tráiler del siguiente capítulo de la serie. De igual forma, la actriz de Tess en el juego ha fallecido.

Nota del Editor:

El tercer episodio fue espectacular, y si bien los cambios son algo que seguramente le preocuparon a más de uno, queda claro que la adaptación está tratando de llegar al mismo punto, pero con un camino diferente y, hasta el momento, esto ha tenido un resultado positivo.

Vía: IGN