Lamentablemente, el día de ayer, 29 de enero de 2023, se dio a conocer que Annie Wersching, reconocida por interpretar a Tess en el juego de The Last of Us, falleció a los 45 años de edad, esto después de tres años batallando contra el cáncer, algo que había mantenido en secreto desde su diagnóstico.

Esta información fue revelada por una recaudación de fondos en línea lanzada en apoyo de la familia de Wershing. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Quería vivir su vida, en sus términos, y estar con su familia. Amaba su trabajo y apreciaba a sus amigos, pero Steve y los niños eran todo para ella”.

Por su parte, Stephen Full, esposo de la actriz, agregó:

“Hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia hoy. Pero nos dejó las herramientas para llenarlo. Encontró maravillas en el momento más simple. No necesitó música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encontrara. ‘Ve a buscarlo. Está en todas partes’. Y lo encontraremos. Mientras conducía a nuestros hijos, los verdaderos amores de su vida, por el sinuoso camino de entrada y la calle, ella gritaba ¡ADIÓS! Hasta que estábamos fuera del alcance del oído y en el mundo. Todavía puedo escucharlo sonar. Adiós, mi amiga. ‘Te amo pequeña familia…’”

Annie Wersching comenzó su carrera apareciendo en el episodio Oasis de Star Trek: Enterprise, y su último papel fue el de la Borg Queen en Star Trek: Picard. Además de participar en la captura de movimiento y ser la voz de Tess en The Last of Us, también participó en Anthem como Tassyn.

Que en paz descanse, Annie Wersching.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima. Fuera de The Last of Us y Star Trek, no tuve la oportunidad de ver mucho de su talento como actriz. Sin embargo, lo que vi deja en claro que tenía un gran futuro en todos los medios de entretenimiento. Lamentablemente, esto llegó a su fin de manera prematura.

Vía: Comicbook