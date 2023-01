Confirman hasta qué punto llegará la serie de The Last of Us

A pesar de solo haber liberado dos episodios, la serie de The Last of Us ya ha sido una de las más aclamadas en el mundo, esto se debe a su manera conservar la esencia del juego y también contar datos extra que enriquecen a su mundo. Y ahora que la trama va avanzando de forma un tanto consistente, la gente se pregunta hasta qué punto llegarán los acontecimientos.

En una nueva entrevista, Neil Druckmann y Graig Mazin, los principales responsables del programa, hablaron de todo lo que va a abarcar el juego, confesando que serán únicamente el primer videojuego. Por su parte, también aclaran que los acontecimientos de Left Behind, el DLC que es una especie de historia precuela a cuando Ellie comenzó su viaje.

Vale la pena mencionar, que están buscando trabajar más de una temporada, de hecho hace pocos minutos se reveló un póster al público que en efecto, la segunda oleada de capítulos será una realidad. Eso significa, que veremos el arco en el aparece Abby, y obviamente tendría que elaborar más capítulos dado que dura el doble al primer juego.

Por ahora, se tiene estimado que serán nueve capítulos de la primera temporada, con duraciones que van desde los 40 minutos hasta una hora. En el segundo episodio vimos un sacrificio que los fanáticos del juego ya veían venir. Y ahora, los protagonistas van a seguir su camino para encontrar a Bill, quien al parecer tendrá una historia de trasfondo que no se vio en el juego.

Recuerda que The Last of Us estrena un nuevo segmento cada domingo a las 8:00 p.m. de México.

Vía: Gizmodo

Nota del editor: Para el momento que se está escribiendo esta nota ya es viernes, entonces solo faltan dos días para seguir viendo la serie. Ahora con este programa de por medio, los domingos van a ser mucho más amenos.