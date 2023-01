Creador de Dragon Ball comparte cómo se vería Gokú de viejo

La franquicia de Dragon Ball parece no tener fin, dado que en la actualidad hay arcos extra que se están cumpliendo como el de Moro, Granolah y ahorita el de Goten y Trunks héroes está en circulación. Y con el tiempo que Gokú lleva existiendo, algunos usuarios se han llegado a preguntar si en algún momento veremos al icónico personaje con rasgos de envejecimiento.

Como ya se ha establecido en la historia, los Saiyajin no pueden envejecer de forma tan rápida, razón por la cual a lo largo de los arcos podemos apreciar como Gokú y Vegeta parecen no cambiar en comparación a los demás personajes. Sin embargo, Toriyama en su momento compartió un boceto del protagonista cuando esto todavía no se establecía.

Eso pasó cuando recién se había terminado de publicar el arco de Raditz hace unos 30 años en el pasado, dibujo que fue compartido por Shueisha en un especial en el que se habla de distintos anime. Así que ya se tiene una mirada a cómo va a lucir Gokú de anciano, al menos que cambien los acontecimientos.

Aquí lo puedes checar:

Por lo que se puede ver, tiene un parecido muy notable con Son Gohan, así es, el abuelo adoptivo del personaje principal que lo encontró al colapsar su cápsula de escape contra la tierra. También se ven algunos rasgos del maestro Roshi, esto se debe al bigote que se implementa. Por fortuna, el saiyajin no se va a quedar calvo al igual que Nappa.

Vía: Sensa

Nota del editor: Aún no se sabe con claridad si en este momento se hará canon esta forma de Gokú, dado que el final definitivo de la obra donde se va con Uub se establece como el cierre. Al menos que Toriyama quiera ir mucho más allá de dicha conclusión.