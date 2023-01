Con tan solo dos episodios disponibles, se ha revelado que la serie de The Last of Us para HBO sí tendrá una segunda temporada. Después de varios días de incertidumbre, la cadena de televisión asegura que las aventuras de Joel y Ellie en la pantalla chica aún no terminan.

Aunque los detalles de la segunda temporada son escasos, seguramente para evitar algún tipo de spoiler para todos aquellos que no han experimentado el trabajo original de Naughty Dog, es probable que los eventos de The Last of Us Part II sean el enfoque de los nuevos capítulos. Esto fue lo que comentó Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, al respecto:

“Me siento honrado y francamente abrumado de que tantas personas hayan sintonizado y conectado con nuestro recuento del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble elenco y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas. ¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Por su parte, Craig Mazin, productor ejecutivo de la serie, agregó:

“Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y HBO por nuestra asociación, y estoy aún más agradecido con los millones de personas que se han unido a nosotros en este viaje. La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fanático de los personajes y el mundo que crearon Neil y Naughty Dog, no podría estar más listo para sumergirme de nuevo”.

Por el momento no hay más información sobre la segunda temporada de The Last of Us. Considerando que es muy probable que se adapten los eventos del segundo juego, quizás pasen un par de años antes de que veamos los nuevos capítulos, a menos que el papel de Ellie cambie de actriz.

En temas relacionados, ya puedes ver el primer capítulo de The Last of Us gratuitamente. De igual forma, el multiplayer de The Last of Us sería cooperativo.

Nota del Editor:

Esto no debería ser una sorpresa. Considerando el éxito que ha tenido la serie hasta el momento, solo era cuestión de tiempo antes de que HBO diera luz verde a una segunda temporada. Será interesante ver cómo es que el público reacciona a la controversial historia que el segundo juego cuenta.

Vía: Deadline