Ya puedes ver la serie de The Last of Us gratis

La serie de The Last of Us ha sido todo un éxito. Con tan solo dos episodios disponibles, la producción de HBO ha ganado un gran reconocimiento en línea. Ahora, si eres de aquellos que aún no ha visto esta producción, estás de suerte, ya que el primer capítulo se encuentra disponible de forma gratuita en estos momentos.

Actualmente, hay dos formas de ver el primer episodio de The Last of Us de forma gratuita. La primera de estas es por medio de la aplicación de HBO Max, pero solo en Estados Unidos.

The Last of Us Episode 1 is now available to watch for free on #HBOMax pic.twitter.com/vAHVGYSFQn — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) January 27, 2023

La segunda, es por medio del canal oficial de Sky en YouTube, en donde puedes disfrutar de este capítulo a 1080p. Sin embargo, el video está restringido, y solo aquellos que viven en Reino Unido pueden verlo.

Aunque esto puede ser un inconveniente para muchos, recordemos que un VPN es todo lo que se necesita para eliminar estas dos barreras. Después de House of the Dragon, The Last of Us se ha convertido en la segunda serie con el estreno más exitoso para HBO en la última década. Junto a esto, el segundo episodio logró aumentar en un 22% el número de espectadores registrados con el primero. Junto a esto, se espera que el siguiente capítulo aumente esta cifra.

Te recordamos que un nuevo capítulo de la serie se estrena cada domingo a las 8:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, actriz de la serie habla sobre una posible segunda temporada. De igual forma, Naughty Dog podría no trabajar en The Last of Us Part III.

Nota del Editor:

Aunque el capítulo gratis está restringido por región, es bueno ver que HBO está haciendo todo lo posible para que más gente vea la serie. Considerando que el primer capítulo dura bastante, esta es una buena introducción a este mundo.

Vía: VGC