En un par de ocasiones, recordamos algunas experiencias mucho mejor de lo que fueron en realidad, y cuando revivimos un juego clásico, nos encontramos con errores que antes eran imposibles de ver. Tal parece que este es el caso con el relanzamiento de GoldenEye 007 en Switch Online y Xbox Game Pass, el cual ha presentado una serie de problemas, los cuales, los desarrolladores aseguran que provienen del título original de N64.

Por medio de Twitter, múltiples fans y expertos comenzaron a criticar a GoldenEye 007 en Xbox, debido a una serie de problemas de audio, técnicos y gameplay. En respuesta, Code Mystics Inc, quienes ayudaron en el port para consolas modernas, han señalado que estos inconvenientes provienen de la versión original de N64. Esto fue lo que comentaron:

The frame rate is limited by the original ROM code. Also there are unfortunately a few glitches in the original that aren't easily seen on SD but are more obvious at HD.

