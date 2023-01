El remaster de GoldenEye 007 podría perder icónico efecto de sonido

El día de ayer los fanáticos de Nintendo 64 tuvieron su momento de nostalgia, dado que el próximo viernes se lanzará en el pase de expansión de Nintendo Switch, GoldenEye 007. Sin embargo, quienes han probado al título por años se dieron cuenta de que algo no cuadraba en el tráiler más reciente, y eso sería un elemento que quizás algunos echen de menos.

En el video se puede ver que el gameplay corre de manera decente y claro, lleva el tema musical distintivo que los seguidores de la desarrolladora Rare conocen desde los años 90’s. Pero, como se mencionó, hay un detalles que algunos notaron y ese es cierto efecto de sonido que le hace falta a la pieza de música, y eso es una especie de sonido de Gong.

Your mission – sit back and listen to the music from the Q Watch in #Nintendo64’s GoldenEye 007, coming 1/27 on #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members. 🎶 pic.twitter.com/8nSobxuR6b

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 25, 2023