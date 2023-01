El multiplayer de The Last of Us sería cooperativo

Pese a que sabemos sobre la existencia de multiplayer de The Last of Us, Naughty Dog ha mantenido muchos aspectos del título en secreto, al grado de que no hemos visto gameplay, solo un par de artes conceptuales. Bueno, por medio de una reciente entrevista, Neil Druckmann, co-presidente de este estudio, parece indicar que esta será una experiencia cooperativa.

Por medio de una reciente plática con BuzzFeed, Druckmann ha insinuado que el multiplayer de The Last of Us podría jugarse en forma cooperativa con otra persona. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hemos sido bastante claros en cuanto a que el próximo título de The Last of Us será esta experiencia multijugador, en la que podrás entrar en el mundo de The Last of Us con tu amigo y experimentar la tensión y brutalidad de ese mundo, una historia completamente nueva y personajes que viven en otra ciudad que no hemos visto anteriormente. Será otro capítulo de la saga”.

Considerando que The Last of Us y la secuela son juegos en donde la mayor parte del tiempo estás acompañado de otro personaje, la idea de tener a un compañero, ya sea humano o controlado por la computadora en todo momento, no rompería con la tradición de la serie. De igual forma, considerando que estamos hablando de un juego de Naughty Dog, es muy probable que veamos un apartado con una extensa historia.

Por el momento se desconoce cuándo estará disponible el multiplayer de The Last of Us. En temas relacionados, The Last of Us Part III podría no hacerse realidad. De igual forma, ya puedes ver el primer capítulo de la serie gratuitamente.

Nota del Editor:

La idea de tener un multiplayer cooperativo de The Last of Us suena muy interesante. Esto le daría la oportunidad a los desarrolladores de conservar muchos elementos de los juegos principales, y experimentar con sus limitantes en un enfoque multiplayer.

Vía: BuzzFeed