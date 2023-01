Pese a la complicada situación que se vive actualmente en Ubisoft, parece que la compañía francesa aún no está lista para tirar la toalla. De esta forma, nuevos reportes aseguran que no solo Far Cry 7 ya estaría en desarrollo, sino que un multiplayer dedicado de la serie también llegaría a nuestras manos en un futuro.

De acuerdo con fuentes cercanas a Kotaku e Insider Gaming, Ubisoft Montreal ya estaría trabajando en Far Cry 7 y un multiplayer separado, los cuales llegarían al mercado durante el otoño de 2025. Por el momento, la compañía francesa no ha confirmado o desmentido esta información.

Insider Gaming ha señalado que Far Cry 7 ya no sería desarrollado usando el Dunia Engine, aquel que ha usado la serie en el pasado, sino que el Snowdrop sería el motor indicado para este trabajo. Este software se usó para crear The Division, y Ubisoft Massive lo está usando para darle vida tanto a Avatar: Frontiers of Pandora, como al juego de mundo abierto de Star Wars.

Si bien suena extraño ver dos juegos de este tipo en desarrollo, se ha señalado que este no era el caso. Originalmente, Far Cry 7 y el multiplayer eran un solo proyecto, pero se han separado por razones desconocidas. Por su parte, el multijugador es descrito como un FPS de extracción ambientado en de Alaska.

Solo nos queda esperar a que Ubisoft proporcione información adicional, algo que tal vez no suceda este año. En temas relacionados, Far Cry 7 podría ser un juego como servicio. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Far Cry 6.

Nota del Editor:

Si bien la serie de Far Cry ha caído en una fórmula que no es del agrado de muchos, estos siguen siendo juegos de calidad. Esperemos que Far Cry 7 esté libre de los problemas de desarrollo que han aquejado a otros estudios de Ubisoft.

Vía: Insider Gaming