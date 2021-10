Review – Far Cry 6

La fórmula de Ubisoft es bien conocida el día de hoy. Si bien hay algunas personas que simplemente no toleran el estilo de mundo abierto que los juegos creados por esta compañía ofrece, nadie puede negar que series como Assassin’s Creed y Far Cry han servido como una inspiración para cientos de desarrolladores. De esta forma, cada vez que vemos un lanzamiento de alto nivel a finales de año por parte de la empresa francesa, y sus diversos equipos a lo largo del mundo, la industria se detiene por unos momentos para checar qué tipo de innovaciones, revisiones y cambios se introducen en esta ocasión. En 2020 fue el turno de los asesinos de presentar su propuesta para el futuro, y ahora es el momento de los revolucionarios de Far Cry de mostrarnos qué tienen preparado para el público.

A diferencia de otras series de Ubisoft, Far Cry siempre ha resaltado al ser un gran campo de juego para los desarrolladores. En lugar de preocuparse por una narrativa continua o reformar un previo mapa, cada juego en esta saga es su propia historia, con personajes únicos, un estilo característico y temas que tratan de explorar nuevas facetas de la violencia humana. De esta forma, hay una evolución constante sin encadenarse a un pasado. Es así que en esta ocasión, Far Cry 6 ha llegado a nuestras manos, y nos presenta una revolución en un país ficticio del caribe, en donde es posible experimentar varias dimensiones que este tipo de conflicto presenta.

Far Cry 6 no solo representa el siguiente paso para la serie en cuanto al poder visual y desempeño técnico, esto gracias a las nuevas consolas, sino que la presencia de Giancarlo Esposito, en el papel del antagonista principal y el regreso de un protagonista con una personalidad, significan que esta entrega quiere llevar a la franquicia a nuevos niveles que cada vez son más comunes en esta industria. ¿Es Far Cry 6 el gran juego de mundo abierto que todos estamos esperando? ¿Acaso el tema revolucionario es usado de una forma interesante para hablar sobre la guerra? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Revolución para el futuro

Usualmente, en un juego de mundo abierto, la historia es solo una justificación más para hacer que el jugador explore las mil y un tareas que están a su disposición. Sin embargo, Far Cry 6 le da un gran peso a este apartado. Esta entrega nos posiciona en el centro de Yara, un país ficticio del pacífico, el cual toma inspiración de Venezuela, México, Guatemala y, sobre todo, Cuba, para crear su paraíso cubierto de sangre. Aquí tomamos el control de Dani Rojas, quien puede ser hombre o mujer, una guerrillera que al principio desea no estar relacionada con la guerra que está dividendo a su nación, pero eventualmente se unirá a Libertad, el principal grupo de oposición en contra de Antón “El Presidente” Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito, el actual tirano en control de la isla, y su hijo, Diego, a cargo de Anthony Gonzalez. Sin embargo, no todo es tan fácil como parece al inicio, antes de que nuestra protagonista le ponga una bala al dictador en turno, es necesario aliarse con tres facciones que están trabajando hacía el mismo objetivo, pero de forma separada.

Es así que nuestra tarea, como Dani, es reunirnos con Los Montero, un grupo de rancheros con mucho honor; Máximas Matanzas, una organización que está combatiendo a la dictadura con música; y Las Leyendas del ‘67, antiguos revolucionarios que ya derrotaron a un tirano de Yara, y están dispuestos a hacerlo una vez más. Far Cry 6 nos da la libertad de elegir el camino que más nos llame la atención, pero sin importar tu elección, el objetivo es unir a esta nación bajo el estandarte de Libertad, y ponerle un fin a El Presidente. Si bien la estructura de estas tres facciones principales puede sonar familiar, especialmente si Far Cry 5 sigue fresco en tu memoria, son las historias individuales las que hacen que la narrativa presente en esta ocasión sea bastante fuerte, y nos entregue una propuesta poco explorada para algo como lo es la revolución.

A lo largo de Yara, podemos ver a la juventud luchando por un lugar en la sociedad. En el país que Antón Castillo ha construido hay una gran división entre los denominados verdaderos Yarans, quienes sigue al pie de la letra al régimen en turno, y los falsos Yarans, los marginados, trabajadores del campo, enfermos, huérfanos y personas de la comunidad LGBT+, quienes buscan tener el futuro que les fue arrebatado. Cada una de las tres facciones que necesitamos reclutar están lidiando con un problema similar en este sentido. Los Montero están en una encrucijada entre los ideales y el honor del padre, Carlos, y los cambios que necesitan ser implementados en su familia por su hija, Carla. Por otro lado, Máximas Matanzas está llevando a cabo una lucha muy millennial, ya que no solo las armas hacen el trabajo, sino que la música, el streaming, la campaña publicitaria y la aceptación de diversos grupos es su principal forma de combate. En cuanto a las Leyendas del ‘67, estos fósiles de una revolución que parece que nunca acabo, necesitan reencontrar su valor en La Moral, estudiantes que fueron obligados a defender su país de Antón Castillo.

Sin duda alguna, esta es una perspectiva influenciada por eventos reales a lo largo del mundo. Las revoluciones, guerras y movimientos sociales del pasado están en el pasado, y cuando un nuevo conflicto sale a la luz, son los jóvenes, sin importar si necesitan proteger a su familia, sin importar si son trans, o sin importar que los llamen unos revoltosos, quienes deben luchar por el futuro que desean. Es agradable ver que el Far Cry 6 toma este punto de vista, especialmente cuando Yara está lleno de figuras que bien pueden funcionar como el estandarte de la lucha, como Juan, un guerrillero adicto a la violencia, o El Tigre, el puño de la revolución que vivió Yara en 1967. Lo mejor de todo, es que todos los personajes que nos presenta el juego son bastante interesantes y, en algunos casos, su relación con Dani va más allá de simplemente ponerle un fin a Castillo.

Sin embargo, hay tres personajes que sobresalen del resto. El primero de estos es Dani, nuestra guerrillera principal y a quien controlamos durante todo el juego. Después de un protagonista silencioso en Far Cry 5, Ubisoft le dio una gran personalidad al puño de la revolución, quien sabe exactamente en qué momento actuar de forma fría y despiadada, y cuándo ser la mejor amiga del mundo. Aunque su motivación para unirse a Libertad es muy sencilla y nunca se explora todo su potencial, son sus interacciones con el resto de la agrupación lo que hacen que ella sobresalga y se convierta en un deleite de ver a cada momento.

Junto a Dani, tenemos a Antón y Diego Castillo. Uno de estos es el dictador que justifica sus terribles acciones bajo la promesa de llevar a Yara al primer mundo, esto gracias al desarrollo de una vacuna capaz de curar el cáncer, a costa de demasiada sangre; y el otro es su hijo, encargado de proteger el legado de su padre. El trabajo que Esposito y Gonzalez llevan a cabo cada vez que salen a escena es impresionante. Muchos recuerdan a Vaas de Far Cry 3 como el mejor antagonista de la serie, pero El Presidente fácilmente puede cambiar esto. El villano en turno es cruel, calcula cada movimiento detalladamente y tiene un carisma que te hará amar lo tanto que lo odias. Por su parte, Diego comienza como un niño asustado que simplemente no desea seguir el camino que ya está diseñado para él, pero para proteger a su pueblo, tendrá que asumir el papel que tanto detesta, lo cual lo convierte en una gran tragedia que te hará preguntarte sobre su desenlace una y otra vez que la tensión de alguna de sus escenas se eleva.

Pese a lo bien lograda que está la historia y los personajes de Far Cry 6, el talón de Aquiles en esta ocasión es el tono. Aunque está claro que este es un videojuego, la verdad es que es sumamente raro cuando una escena de tortura, de ejecución o de crímenes contra la humanidad, la cual es tratada con toda la seriedad del mundo, es seguida por un chiste por parte de los revolucionarios o una fiesta en celebración. Incluso hay escenas en donde los guerrilleros cometen actos similares a los de El Presidente, pero el horror que esto representa desaparece para que el jugador no sienta el verdadero peso de estas acciones. La guerra es fea, para todos los involucrados, y para una entrega que no se toca el pecho al momento de representar los horribles actos que cometen los villanos, eliminar este factor de las manos del protagonista se siente como si una parte de la historia fuera arrancada de un libro. Entiendo por qué se hizo esto, pero aun así no deja de ser una lástima.

De igual forma, pese a los mensajes de un mejor futuro que Far Cry 6 le pone a la juventud de Yara, el juego no se detiene a prestarle atención a temas más complicados en esta ocasión. Si bien la guerra y sus implicaciones son implementadas de buena forma, poco tiempo se le otorga a las cuestiones más importantes, como: ¿qué sucederá una vez que la revolución acabe? Aunque esta es una pregunta al final de la historia, no se ofrece una solución y las verdaderas consecuencias de un movimiento a esta escala son dejadas de lado para presentar a la Revolución como un sueño. Una rebelión de este tipo es más complicada de lo que Ubisoft nos entrega, y pese a que en algunas partes esto queda claro, el “¿y ahora qué?” no existe en este país.

No me malinterpreten, Far Cry 6 es un juego sumamente divertido con grandes personajes, secciones de acción que recompensan el arduo trabajo del jugador y una estructura que ya desearían tener otros títulos de mundo abierto, pero en su búsqueda de ofrecer una versión contemporanea de una revolución, se olvida de presentar cuestiones más serias que van acompañadas con lo que se nos ha entregado. Este no será un problema para la mayoría, pero sí son cuestiones que simplemente se ignoran para evitar algún conflicto moral con el jugador.

El paraíso de Yara

Yara es descrito como un paraíso, y lo es visualmente. Aunque esta no es la primera vez que la serie nos lleva a una isla tropical, nunca lo había hecho a esta escala. Pese a que algunas secciones del mapa se pueden sentir algo similares, ya que estarás viajando por mucha selva, cada una de las regiones de esta región cuentan con una serie de locaciones, edificios y monumentos que les otorgan una gran personalidad. Si bien el Oeste no ofrece con una ciudad distintiva, sí encontramos plantaciones y centros de investigación. En el centro los pantanos gobiernan hasta que el pueblo de Segunda comienza a dar pistas de civilización. Mientras que al Este se ubican las refinerías de petróleo y un par de poblados costeros que llaman la atención por lo pequeñas, pero acogedoras, que son.

Sin embargo, es Esperanza, la joya en la corona de El Presidente, la que más llama la atención. Las calles principales están cubiertas de vallas, casas destruidas por la guerra y los militantes caminan por cada esquina, pero en los alrededores encontramos una capital que toma inspiración de La Habana, Cuba, con su arquitectura colonial y coloridas viviendas. Aunque no hay una gran cantidad de poblados que funcionen como urbes, en las carretas se ubican chozas y pequeños ranchos que dan la sensación de que Yara está habitada por gente de verdad. El conflicto armado ha causado un gran estrago en todos los ramos de la sociedad, y esto queda más que claro con la postal que esta isla ofrece.

Lamentablemente, el juego no se ve tan bien como lo podría ser, al menos en consola. En su búsqueda de ofrecer una resolución a 4K y 60fps en todo momento en las nuevas plataformas, Far Cry 6 en PS5 y Xbox Series X|S no cuenta con ray-tracing, aunque esta opción sí está habilitada en PC. Sin duda alguna, una verdadera lástima. Assassin’s Creed Valhalla demostró lo hermoso que pueden ser los amaneceres, lo cautivador que es el agua, y la belleza que representa el ocaso gracias al uso de esta tecnología, y su ausencia en esta entrega es trágica. Yara se ve muy bien en un Xbox Series S, pero se pudo ver mucho mejor. Junto a esto, el juego sufre de varios problemas al cargar escenarios, ya que en algunas ocasiones puedes ver a lo lejos como hay partes del mapa que simplemente no existe, solo para aparecer espontáneamente al acercarte a ellas. Esto no es un gran problema, ya que solo se reduce a ciertas secciones de la vegetación, pero no deja de ser un detalle que puede molestar a algunas personas.

En donde claramente se nota que Ubisoft no malgasto un solo centavo, fue en Giancarlo Esposito. El personaje de El Presidente fue creado con capturas de movimiento por parte del actor, lo que hacen que cada escena con él se vea simplemente espectacular, incluso si esto está acompañado de escenarios comprimos. Cuando la cámara le hace un acercamiento a Antón Castillo, es como si el mismo Esposito estuviera frente a uno. Esta práctica también fue implementada con Anthony Gonzalez y Diego. Aunque el resto de los protagonistas no cuentan con el mismo tratamiento, cada uno de los héroes y villanos de Yara tienen una gran atención al detalle que los hace resaltar inmediatamente. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los NPCs, los cuales repiten animaciones, modelos y características fáciles entre ellos. Esto no es tanto un problema, ya que no interactúas mucho con ellos, pero cuando te das cuenta, no puedes dejar de notarlo.

Aunque el juego se desarrolla en su mayoría en primera persona, algunas secciones en tercera persona y las cinemáticas nos dejan ver a Dani en su máximo esplendor, y, considerando que puedes equipar a la protagonista con una gran variedad de trajes, aquí podemos ver un buen trabajo que se encuentra por arriba de muchos de los personajes secundarios, pero sin llegar al nivel de Antón y Diego Castillo.

Para la fortuna de muchos, Far Cry 6 está casi libre de bugs. En toda mi experiencia hubo solo dos momentos en donde la pantalla se congeló, dando la ilusión de que un crasheo estaba en camino, pero sin llevarse a cabo. Fuera de eso, en mi partida no encuentre algún glitch o momento en donde el juego dejo de funcionar como debe, lo cual, considerando el gigante mapa que se nos presenta y toda la libertad que el jugador tiene para llevar a cabo esta revolución, es un gran logro.

Yara sí es un paraíso. En esta isla, la represión y la belleza natural coexisten de una forma que fue creada después de décadas de lucha. Ubisoft nos ha entregado una gran experiencia en este apartado, la cual bien podría funcionar como unas vacaciones virtuales, aunque una algo peligrosa. El trabajo de captura de movimiento para Giancarlo Esposito eleva sustancialmente este apartado y, aunque la falta de ray-tracing en consolas y un par de problemas en la carga de texturas son lamentables, esto no demerita el gran trabajo que se llevó a cabo en este caso. Desde el pico más alto de la isla, pasando por las lustres selvas, hasta el fondo del mar azul, una maravilla visual.

Al son de la revolución

La revolución no solo se lleva a cabo con armas. Si algo dejó en claro el grupo de Máximas Matanzas, es que la música puede ser tan efectiva como una bala en la cabeza. De esta forma, Far Cry 6 presenta un fuerte soundtrack que representa la escena latina del momento, acompañada de un par de canciones que bien podrías encontrar en el Fonógrafo. Al desarrollarse en un entorno contemporaneo, la radio de Yara nos presenta reguetón, trap y rap, esto junto al son cubano, salsa y un par de boleros. Ricky Martin, Celia Cruz, y más artistas de nuestra región son los protagonistas de esta sección. No hay una sola canción completamente en inglés, ni un rastro del pop al que estamos acostumbrados hoy en día. Esto no solo nos proporciona la típica imagen de La Habana, o en el caso de Yara, Esperanza, ya que también encontramos una selección musical que tiene temas de lucha, revolución, la posición de la juventud en la actualidad y la represión. Todo esto ayuda a construir una gran representación de este país ficticio, pero que se siente más real de lo que muchos podrían llegar a pensar.

Por su parte, el trabajo original creado para el juego es opacado por el gran soundtrack. Si bien lo que se nos presenta aquí es de calidad, y un buen acompañante para las secciones más tensas que nos ofrece la historia, la primera gran misión del juego, la cual está musicalizada por Bella Cio de Libertad es más impactante en comparación con otras porciones de la aventura principal con un tono tradicional. Incluso Dani nos transmite esta idea, ya que constantemente está cantando a la par de lo que suena en la radio.

Hablando de nuestra protagonista, Nisa Gunduz hace un fantástico trabajo como la versión femenina de Dani Rojas. La actriz sabe moverse entre las diversas emociones a las que este personaje es sometido constantemente. Cuando es graciosa y sarcástica, el tono de su voz lo demuestra, y la ira es transmitida de gran forma. Todo esto hace que uno, como jugador, logre tener una gran conexión con la guerrillera de Yara. Obviamente, y una vez más, es Giancarlo Esposito quien se lleva las palmas en esta ocasión. Si bien el personaje de Antón Castillo está bien construido, es la interpretación que le da este dramaturgo lo que genuinamente nos vende al villano. Cualquiera que haya visto su trabajo no podrá negarlo. Aunque me hubiera gustado ver más de él, cada escena que protagoniza es de las mejores en todo el juego, y fácilmente uno de los grandes trabajos que Esposito ha hecho.

Far Cry 6 hace bien muchas cosas, pero es su apartado sonoro el cual eleva sustancialmente la experiencia. La música licenciada que aquí está presente, es un pilar fundamental para vendernos la idea de una nación del Caribe en medio de una revolución contemporánea. Aunque Nisa Gunduz y Giancarlo Esposito son los actores que más sobresalen, el juego está repleto de un gran talento que sabe manejar el inglés y español a la perfección.

La Libertad

Far Cry 6 más que revolucionar en el género del mundo abierto, o dentro de la misma serie, se encarga de pulir muchos de los elementos que fueron introducidos en su previa entrega, y presenta un par de ideas interesantes que seguramente formarán parte de la propiedad de Ubisoft en un futuro. De esta forma, este juego está enfocado en ofrecer una experiencia sumamente divertida en todo momento, con un sin fin de actividades por realizar. Todo esto envuelto en un paquete conectado principalmente por su cautivadora historia principal.

Al igual que las previas entregas en la serie, aquí nos encontramos con una first person shooter con un enfoque en la exploración y en la libertad para el jugador. Esa es la palabra clave, “libertad”. No solo tienes la oportunidad de completar la historia principal en el orden que lo desees, sino que cada misión es tan abierta que no existe una mala forma de terminar la tarea que tienes frente a ti. Quizás necesitas infiltrarte en una base militar y asesinar a un general, así que lo mejor sería usar armas enfocadas en el sigilo, observar el ambiente para conocer la ruta que tus enemigos toman y planear detalladamente cada paso, pero nada te detiene a simplemente emplear el máximo poder de tus habilidades y causar tanto caos como se te sea posible. ¿Quieres destruir un bloqueo en la carretera con un tanque? Hazlo. ¿Deseas obtener un ítem y salir sin ser visto? Nada te detiene.

Para esto, tienes a tu disposición una gran lista de armas. Desde metralletas, pasando por granadas, escopetas, bombas molotov, hasta bazucas. Siempre tendrás la herramienta perfecta para tu tarea. Incluso es posible llamar a tus Amigos animales, los cuales tendrán diferentes habilidades para el combate, como el terrorífico Guapo y el adorable Chorizo, Sin embargo, hay dos elementos que sobresalen del resto. El primero de estos es “Resolver”. Como lo señala uno de los guerrilleros de Libertad, la mejor herramienta a nuestra disposición es la construcción de instrumentos de destrucción con cualquier material disponible. Esto da pie a una serie de elementos de caos que son sumamente entretenidos. Como un revólver con escudo, una ametralladora formada por piezas de una cortadora de césped, incluso es posible hacer uso de una pistola que dispara discos de La Macarena. Estas son sumamente llamativas, y son más útiles de lo que uno podría llegar a pensar.

Por otro lado, tenemos al Supremo, esta no es una arma común y corriente. Esta creación es una mochila que tiene diferentes funcionalidades. Estas no solo nos dan acceso a un par de poderes especiales, como misiles, un pulso electromagnético, o una explosión que destruye a todos los enemigos que nos rodean, sino que también proporcionan una serie de habilidades pasivas que pueden aumentar nuestra vida, mejorar el rendimiento al correr, o simplemente convertir al jugador en una refinada máquina de destrucción. No importa cuál sea tu preferencia, siempre habrá un Supremo para tus necesidades.

Sin embargo, la libertad que se le ofrece al jugador no es suficiente. Parte de la magia de un juego de mundo abierto, es su mundo abierto, y Yara es un gigante campo de diversión que nos da la oportunidad de recorrerlo de diferentes formas. Para llegar a tu objetivo, ya sea que estés en camino a completar una misión principal, o una de las decenas de aventuras pequeñas que ofrecen los habitantes de este país, tienes a tu disposición, carros, motos, tanques, camiones, helicópteros, hasta caballos puedes emplear para atravesar las calles, carreteras, montañas, lagos y pantanos que están por todos lados.

Junto a esto, Far Cry 6 decide seguir el camino de su predecesor, y eliminar por completo la infames Torres de Ubisoft. Sin una forma de revelar el mapa de forma inmediata, el juego nos da la oportunidad de obtener información como un verdadero guerrillero. Conversando con la gente, explorando cada localidad a tu disposición y robando documentos importantes es cómo Dani y Libertad obtienen la ubicación de bases militares, bloqueos impuestos por Antón, cañones antiaéreos, paquetes con armas, materiales de construcción y misiones secundarias. Lo mejor de todo, es que esto crea un camino que puedes seguir a tu propio paso. Quizás al salvar a un habitante de Yara serás recompensado con la locación de un edificio que necesitas liberar, y al completar esta tarea obtendrás una pista que te llevará a otra zona con aún más secretos.

Cada uno de las misiones pueden ser planeadas desde tus bases. Las tres facciones que necesitas ayuda, cuentan con una locación central, en donde se deja de lado la perspectiva en primera persona, para así ver a Dani en toda su gloria en tercera persona. Aquí es posible aceptar algunas tareas secundarias, mejorar algunos aspectos de las armas a nuestra disposición, comprar equipo que nos proporcione con alguna óptimo desempeño, construir nuevas estructuras en estos asentamientos, participar en peleas de gallos, pero sobre todo, aquí es donde se acceden las Operaciones Especiales y a los Bandidos. Las primas son tareas que te llevan a una zona alejada de Yara, con el objetivo de conseguir un ítem en específico. Lamentablemente, por el momento solo hay dos disponibles, y se sienten muy similares entre ellas, pero existe la promesa de que en el futuro habrá más. Por otro lado, los Bandidos nos da la opción de comandar a un pequeño grupo de guerrilleros para obtener una recompensa especial. Estas son encargos que no involucran a la protagonista, y requieren de tiempo real para llevarse a cabo.

Todo lo que acabo de mencionar, la exploración, armas y estructura del juego, se pueden realizar completamente junto a un amigo. Así es, Yara no solo es tu campo de diversión privado, sino que hay cientos de guerrilleros listos para darte una mano. Ya sea que un compañero se una a tu partida, o que tú te unas a la lucha de otra persona, siempre tendrás la opción de tener a un camarada en todo momento.

Lamentablemente, no todo es tan bueno como uno podría llegar a esperar. El mayor problema que tiene Far Cry 6, es que su mundo no es tan divertido de recorrer. Aunque el juego ofrece muchas opciones de transportación y la estructura del contenido te incita constantemente a estar en movimiento, Yara no es un lugar tan atractivo de viajar desde esta perspectiva. Salirte del camino principal te ofrece muy pocas recompensas y es sumamente tedioso caminar hacia tu objetivo la mayoría de las veces. La hermosa isla tropical y un gran radio lleno de canciones de primer nivel ayudan un poco, pero al final del día no hay un gran incentivo para bajarte del carro y perderte en la selva.

Sinceramente, esto es algo triste. Yara está lleno de misterios, personajes interesantes por conocer, regiones por liberar y mucho por hacer, pero al final del día es mejor simplemente hacer uso del fast travel para limpiar el mapa de todos los iconos en la pantalla, algo que cualquier juego de mundo abierto de hoy en día debe evitar.

Far Cry 6 no es un mal juego, todo lo contrario. Es divertido de principio a fin, pero el entretenimiento recae más en la forma en que la historia está estructurada, en las herramientas que tenemos a nuestra disposición, y la libertad que se nos ofrece para cumplir con los objetivos. El mundo abierto que hay aquí tiene sus méritos, pero llegar a un punto en el mapa es aburrido en la mayoría de los casos, y salirse del camino principal entorpece la experiencia y no le entrega una recompensa significativa al jugador. Afortundamente, el cooperativo elimina mucho de esto, ya que Yara está bien construida para tener a dos personas al mismo tiempo, y la forma en que las misiones y objetos están distribuidos crean un buen ritmo que te mantendrá entretenido por horas y horas.

Una vez guerrillero, siempre guerrillero

Far Cry 6 es la gran carta que tiene Ubisoft para cerrar el año. La historia cuenta con una muy buena premisa, con personajes sumamente divertidos y una serie de temas que sí ofrecen una perspectiva poco explorada al momento de hablar sobre una revolución, la cual falla al momento de presentar puntos narrativos más serios y tiene un tono mixto en los momentos menos adecuados. Aunque la falta de ray-tracing en el apartado visual y un par de problemas en las texturas, son una verdadera lástima, Yara se sigue viendo como un paraíso tropical que entrega un mundo que genuinamente se siente golpeado por guerras y conflictos militares, en donde las bellas calles coloniales se ven irrumpidas por vallas metálicas y tanques en cada esquina. La selección de música licenciada es espectacular y es un pilar al momento de contextualizar a esta nación ficticia dentro de un marco real y moderno.

La aventura de mundo abierto tiene un gran potencial, en donde el jugador tiene a su disposición una gigantesca libertad al momento de llevar a cabo cada misión, y las mejoras que presenta este apartado en comparación con lo visto en la previa entrega están bien implementadas, pero viajar por Yara es aburrido en múltiples ocasiones, cometiendo uno de los peores errores que un juego de este tipo puede llevar a cabo. Sin embargo, la experiencia principal y todo lo que esto involucra no deja de ser divertido. Lo mejor de todo, es que cada uno de los elementos que presenta este título ayudan a crear una muy buena representación de una revolución.

Al final del día, Far Cry 6 es como una guerrilla. Golpea fuerte con una serie de momentos bastante sobresalientes en su historia, presentación, música y gameplay, pero sus recursos son limitados y, como consecuencia, cada una estas secciones cuenta con un par de problemas que no cumplen su misión de una forma tan elegante como uno lo llegaría a esperar.