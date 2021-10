Battlefield 2042, la nueva propuesta de EA y DICE, promete ser una de las mejores experiencias multiplayer de la franquicia para este año. Desde sus primeros tráilers, este shooter en primera persona lucía gráficamente espectacular, y aunque su gameplay parecía no destacar demasiado, puedo decirte que, sin duda alguna, es uno de sus elementos más fuertes. Lo anterior lo digo porque ya tuve oportunidad de jugar su beta, y en este artículo te cuento qué tal me pareció.

Para este demo solo tuve oportunidad de probar el modo Conquest, donde 128 jugadores se enfrentan por tomar el control de diferentes zonas a lo largo de un extenso mapa. ¿Qué tan grande es este mapa? Pues es un poquito menos grande que el de Call of Duty: Warzone. De una vez te advierto que, debido a la propia naturaleza del género, habrá múltiples comparativas con Call of Duty a lo largo de este artículo.

Antes de adentrarte a la batalla, deberás elegir entre cuatro clases diferentes: Asalto, Ingeniero, Médico y Francotirador. Cada una de estas clases tiene un perk único que te da cierta ventaja en combate. Por ejemplo, la clase de Asalto tiene un hookshot que te permite trasladarte por el mapa más fácilmente, mientras que el Francotirador tiene un dron que te permite visualizar las posiciones de los enemigos. Fuera de estos perks, tú puedes personalizar a tu personaje con las armas y los gadgets que quieras.

A diferencia de otras entregas en la saga, el sistema de clases en Battlefield 2042 parece no tener mucha importancia, pero al mismo tiempo, se podría decir que ofrece un nivel mucho mayor de personalización, lo cual siempre se agradece.

En Conquest tienes dos equipos de 64 jugadores cada uno luchando por tomar control de las diferentes zonas. Cada una de estas zonas está lo suficientemente alejada de la otra, por lo que tendrás que caminar bastante para llegar a la siguiente. Al menos en la beta no me encontré con muchos vehículos en el camino, y aunque es posible invocar algún tanque, jeep o vehículo de asalto en cualquier momento, existe un raro cooldown que la gran mayoría de veces no me permitió hacerlo. Por supuesto, una vez que juegues con tus amigos, será mucho más fácil coordinarse para que todos se vayan en el mismo auto juntos, pero en mi caso que estuve jugando solo, conseguir un aventón de extraños nunca fue una opción.

La verdadera acción comienza cuando llegas a cada zona de control, ya que en el camino entre ellas, difícilmente te encontrarás con enemigos. Claro, siempre habrá uno que otro enemigo caminando por ahí o campeando, pero casi nunca me pasó a mí.

La buena noticia es que, cuando mueres, existe la opción para que algún miembro de tu equipo te reviva. En lo personal, a mí nunca me revivieron y aunque sí existe un sistema para notificar a tus aliados de que necesitas ayuda, la verdad es que no sé qué tan bien funcione cuando juegas con gente desconocida. De igual forma, al hacer respawn es posible aparecer en alguna de las zonas que tu equipo controla, y desde ahí es mucho más viable trasladarte a otras que necesitan ser capturadas.

Ahora sí vámonos con el combate, ¿qué tal funciona? ¿se sienten bien los disparos? Mi respuesta a ambas de estas preguntas es sí, y a continuación te explico por qué. Verás, Call of Duty, especialmente los últimos juegos, se han sentido mucho más arcade en sus mecánicas; los personajes se mueven más rápido, las armas disparan con más frecuencia, y las armas ofrecen muchas más opciones de personalización. En su lugar, Battlefield 2042 apuesta por ser algo mucho más realista, ya que las armas definitivamente tienen un peso, el impacto de las balas se siente mucho más importante y el movimiento del personaje en general es más lento.

Aunque todo lo anterior podría suponer como algo negativo para algunas personas, lo cierto es que Battlefield 2042 parece haber encontrado un muy buen balance con estos elementos. Sí, será difícil acostumbrarse si eres un jugador frecuente de Call of Duty, pero bastarán unas cuantas horas para que vuelvas a sentirte como pez en el agua.

En cuanto a las armas, cada una de ellas ofrece cierto nivel de personalización, aunque no es tan extenso como en Call of Duty. En Battlefield 2042 puedes personalizarlas con diferentes miras, cartuchos de balas, silenciadores y agarres, pero las opciones no son tantas como en CoD. Otra importante diferente entre estas dos sagas es que en Battlefield 2042 puedes personalizar tus armas a mitad del mapa, dándote así la posibilidad de adaptarte a diferentes situaciones. No es posible cambiar de arma tal cual, pero sí de accesorios.

El tiempo para matar a tus enemigos también es un poco más largo, y a menos de que tengas muy buena puntería, a veces será necesario descargar todo un cartucho en un enemigo para matarlo. Claro, algunas armas hacen más daño que otras, pero por lo que pude jugar, todas están muy bien equilibradas.

Entonces, ¿valdrá la pena Battlefield 2042? A pesar de haber jugado solamente un modo, mi tiempo con el juego fue bastante agradable y la verdad es que sí me divertí. Evidentemente, sí hubo unos cuantos problemas técnicos como lag, caídas de FPS y algunas animaciones raras, pero confío en que la gran mayoría de ellos serán resueltos previo a su lanzamiento. Battlefield 2042 pinta para ser un excelente shooter multiplayer, y no puedo esperar por tener el producto final entre mis manos.

Battlefield 2042 debutará el próximo 19 de noviembre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Recuerda que la edición estándar del juego ahora también te dará acceso a ambas versiones del título.

Fuente: Atomix