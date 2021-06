Elden Ring será más fácil que otros juegos de FromSoftware, pero no esperes opciones de dificultad

Con Elden Ring finalmente confirmado para estrenarse en 2022, FromSoftware ha ido revelando varios detalles sobre este siguiente proyecto. Anteriormente dijeron que era una propuesta más accesible debido a su estructura de mundo abierto, pero ahora han confirmado exactamente el tipo de dificultad que podemos anticipar de él.

En entrevista con Famitsu, Hidetaka Miyazaki, director del proyecto, habló sobre su dificultad. De acuerdo con Miyazaki, el juego tendrá una dificultad similar a la de Dark Souls III, además de que sus nuevas mecánicas y alternativas de combate lo hacen una experiencia más sencilla que Bloodborne o Sekiro: Shadows Die Twice.

Eso no quiere decir que el juego vaya a ser una caminata por el parque, pues al igual que otros títulos de FromSoftware, Elden Ring no ofrecerá a sus jugadores múltiples opciones de dificultad. Por supuesto, el poder invocar a otros jugadores para que te ayuden también hará que la experiencia no sea tan complicada.

Elden Ring se estrena el 21 de enero de 2022 para PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC.

Via: Kotaku