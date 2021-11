Far Cry 7 podría ser uno de esos “juegos como servicio”

Apenas salió Far Cry 6, pero evidentemente, Ubisoft ya está pensando en el futuro de la franquicia y aparentemente, el próximo título de esta saga podría convertirse en uno de esos infames “juegos como servicio”. De acuerdo con un reporte por parte de un confiable insider, el publisher francés está considerando llevar esta franquicia a un concepto totalmente distinto del que ya conocemos.

De acuerdo con Jeff Grubb, el siguiente Far Cry será un juego como servicio y seguirá un modelo similar al que veremos con Assassin’s Creed Infinity:

Dan Hay was overseeing the next Far Cry, which is intended as a Far Cry live-service project similar to Assassin’s Creed Infinity. https://t.co/0x46iDRqnJ

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) November 11, 2021