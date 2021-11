Kirsten Dunst niega nuevamente su aparición en No Way Home

Falta poco más de un mes para el estreno de Spider-Man: No Way Home, y los rumores y las filtraciones no se detienen. Desde el año pasado empezó la especulación sobre la posible participación tanto de Tobey Maguire como de Andrew Garfield, pero también se creyó que, además de los villanos, también veríamos a otros personajes de estas otras películas como Gwen Stacy de Emma Stone y Mary Jane de Kirsten Dunst.

En el caso de esta última, la actriz volvió a negar que estará involucrada dentro de la película y a estas alturas tal vez sea mucho más fácil pensar eso. Platicando con Total Film, Dunst negó su participación en No Way Home con los siguientes comentarios.

“No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿cierto? No, soy la única que no está en ella.”

Por supuesto, el fandome no pierde la esperanza y muchos siguen insistiendo en que No Way Home podría incluir a prácticamente todos los personajes, tanto principales como secundarios, de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y la duología con Garfield.

Spider-Man: No Way Home llega a cines el 17 de diciembre.

Nota del editor: Bueno, lo de Dusnt es mucho más creíble que lo de Maguire o Garfield. De por sí que No Way Home ya cuenta con un montón de personajes, agregar todavía más podría resultar en todo un desastre para la película y seguro que el público quedará contento solamente con ver a los tres Spider-Man juntos.

Via: TotalFilm