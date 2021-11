Primera imagen del spinoff de How I Met Your Mother

En caso de que no estuvieras enterado, la popular sitcom, How I Met Your Mother, tendrá un spinoff conocido como How I Met Your Father, mismo que será protagonizado por Hilary Duff y que contará la historia de una madre que le explica a su hijo cómo es que conoció a su padre. Pues bien, ya tenemos un primer vistazo a este nuevo proyecto y acá te lo compartimos.

Variety nos dio nuestro primer vistazo a este spinoff, el cual también revelaron cómo luce el nuevo set virtual que Disney utilizará para sus futuras producciones. Sin más preámbulos, puedes ver esta imagen a continuación.

Duff será acompañada por otros de sus amigos, los cuales serán interpretados por Chris Lowell, Francia Raisa,Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma. De igual forma, te compartimos la descripción oficial del show:

“How I Met Your Father será protagonizada por Sophie, quien le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unidos están en medio de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas”.

Por el momento no sabemos exactamente cuándo es que la serie llegará a Disney+, pero se prevé que su estreno será en algún punto de 2021.

