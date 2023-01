Primer vistazo a la serie de One Piece de Netflix

Pese a ser lunes otra vez, Netflix quiere comenzar con el pie derecho esta semana. Es así que hace unos momentos liberaron los primeros dos pósters de la esperada adaptación live action de One Piece. Sin duda alguna, algo que alegrará a todos el día de hoy.

Por medio de sus redes sociales, Netflix compartió un par de póster que nos muestran a Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji frente a Going Merry, el icónico barco que acompaña a esta tripulación durante gran parte de su aventura. En la segunda imagen podemos ver a Luffy de espaldas mientras alza su brazo derecho, haciendo referencia a los eventos de Arabasta.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno exacta para la serie live action de One Piece. Por el momento solo se menciona que esta producción llegará a Netflix en algún punto de 2023. Junto a esto, aún no tenemos un tráiler que nos dé una idea de cómo se verá esta adaptación. Solo nos queda esperar.

En temas relacionados, autor del manga de One Piece habla sobre esta serie. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de One Piece: Odyssey aquí.

Nota del Editor:

Después del fracaso de Cowboy Bebop, muchos fans de One Piece están preocupados con esta producción. Si bien las adaptaciones animadas de Netflix han demostrado ser un éxito, esto no se puede decir sobre las series live action en las que han trabajado.

Vía: Netflix