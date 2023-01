Se filtran los juegos de PS+ para febrero

Conforme enero llega a su fin, muchos se preguntan cuáles serán los juegos que estarán disponibles en PlayStation Plus Essentials en febrero. Aunque PlayStation no hace el anuncio oficial, una reciente filtración ha revelado el catálogo de títulos que los usuarios de este servicio podrán descargar sin costo adicional el próximo mes.

En esta ocasión, billbil-kun, un famoso leaker, compartió la lista de juegos que estarían disponibles en PlayStation Plus Essentials entre el 7 de febrero y 6 de marzo de 2023. Aquí encontramos a:

–OlliOlli World (PS5 | PS4)

–Mafia Definitive Edition (PS4)

–Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

–Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4)

