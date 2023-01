Review – SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

El primer mes de 2023 oficialmente se está terminando, y en un margen de hace dos semanas atrás se lanzaron juegos de bastante calidad, esto incluye a Forspoken, Fire Emblem: Engage, Dead Space Remake y One Piece Odyssey. Y pesar de que todos son de géneros distintos, lo que tienen en común es que ninguno de esos lanzamientos es plataformero. A decir verdad, se siente que este tipo de videojuegos se quedaron el en el olvido desde que Mario Odyssey vino a imponer el orden con un juego que se ha quedado como uno de los mejores de Nintendo. Sin embargo, todavía hay compañías que siguen haciendo su lucha para no dejar morir tan icónico género que se hizo famoso a mediados de los 90’s. Hace un par de años atrás se lanzó SpongeBob Square Pants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, una remasterización que llegó gracias a que THQ Nordic consiguió los derechos del juego. Y tras el buen recibimiento por parte de los seguidores, es que al poco tiempo se anunció The Cosmic Shake, creación original que seguiría el camino pautado por dicho remaster.

No está de más comentar, que los juegos con licencia nunca han resaltado por su calidad, pero desde el anuncio de este título en particular, muchos fanáticos de la esponja animada de Nickelodeon parecen tener esperanza. Pues el juego les recuerda la época de PS2, Gamecube y Xbox, en la cual la mayoría jugó a la versión original de Battle For Bikini Bottom. Pero bien, dejando todo esa a un lado, por fin ha llegado el día de hablar finalmente de lo que nos ha parecido esta entrega, y eso es porque se nos ha proporcionado un código anticipado, mismo que nos ha dado el tiempo suficiente como para ver los créditos finales. Eso mismo, nos ha traído al texto que probablemente están leyendo en estos momentos.

¿Será que SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake le traiga el digno regreso a los juegos de plataformas en 3D? ¿ O será solo una manera de exprimir la franquicia insignia del canal infantil para hacer que los nostálgicos se lleven una copia a casa? Bueno, eso lo vamos averiguar mediante la nueva Atomix Review que con gusto he preparado para todos ustedes, reseñan en la que vamos revisar exhaustivamente la jugabilidad, historia, gráficos, música y claro, el rendimiento; ya saben, elementos básicos. Entonces, es momento de que tomes tu traje de buceo y viajemos al fondo del mar para descubrir todo lo que este videojuego subacuático nos ofrece. Esto bajo la perspectiva de alguien que es muy fanático de los plataformeros en tres dimensiones, así como de las primeras temporadas de tan singular caricatura que sin duda muchos adultos de estos tiempos llevan en el recuerdo por su original sentido del humor.

El desastre cósmico con burbujas

La historia de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake nos lleva a un día común en el fondo de Bikini, mismo en el que Bob Esponja está planeando un viaje a la icónica tierra del guante. Misma que le parecerá familiar a los entusiastas de la serie, ya que es una especie de Disneyland pero llena de referencias a una figura famosa que es guante parlante.

En su visita nuestro par de personajes favoritos llevan a cabo todo tipo de actividades comunes, como subirse a los juegos mecánicos, probar bocadillos, ganarse algún premio y hasta convivir con botargas. Y entre todos sus hallazgos se llevan consigo un poco de jabón que servirá para hacer las burbujas con diferentes formas.

Como muchos sabrán, Bob y Patricio son muy fanáticos de hacer burbujas, por lo que a la velocidad de la luz se han gastado todo el jabón que se encontraron en la tierra del guante. Sin embargo, no leyeron las letras pequeñas, misma que recomendaba no hacer muchas de ellas en poca cantidad de tiempo, algo que lógicamente no respetaron, pues estas están elaboradas a base de material cósmico.

Este error catastrófico lleva a la apertura de varios portales dentro de la ciudad subacuática , llevándose a todos los amigos de nuestro cuadrado protagonista en el proceso. Incluso, el pobre de patricio se ha transformado en una especie de globo, algo que aparentemente no se ha quejado, o al menos eso le menciona a su mejor amigo.

Para enmendar su error se ponen en contacto con Kassandra, una gitana a la cual le quitaron por cierto las burbujas en la feria, y quién les da indicaciones de lo que deben hacer. Eso es introducirse en diferentes portales con mundos multiversales, esto con el objetivo de buscar a sus amigos y regresarlos a casa después de adoptar otra identidad.

La historia a pesar de ser simplona también cuenta con sus toques divertidos, ya que se hacen guiños a laos capítulos más importantes y mejor puntuados de la franquicia. Por lo que de vez en cuando sonarán frases que muchos van a recordar. Ya sea por parte de los protagonistas, o también de los personajes secundarios de la marca.

De hecho, es como ver un episodio de la serie, ya que los chistes utilizados en ocasiones pueden ser un poco más inteligentes y en otras con detalles ordinarios pero que si sacan las risas. La narrativa en Bob Esponja nunca se ha ido a niveles muy exigentes, y en este videojuego no se salen de lo convencional, tampoco es que haga mucha falta.

Las cosas son sencillas aquí, Bob Esponja y Patricio causan un desastre como en cualquier capítulo de la serie, y tienen que resolverlo pasando por ciertos obstáculos que dejan un rastro simpático. Claro, hay algunos desenlaces que pueden considerarse como no esperados, pero aún así hay detalles que se nota a leguas van a pasar sí o sí.

Al menos el camino se hace ameno por los chistes que sueltan los simpáticos amigos de fondo del mar, y si eso se complementa con la negatividad de por ejemplo, Calamardo, las cosas pueden ser una ola de nostalgia. Yo no he visto la serie desde hace rato, pero hay referencias que detecté prácticamente a los pocos segundos.

A explorar los portales dimensionales

Como ya establecimos en los primeros párrafos de esta reseña, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake es un juego de plataformas en tres dimensiones, mismo en el que manejaremos al personaje icónico de Nickelodeon. Y si bien se puede pensar que seguirá el camino de estar en mundo semi abiertos, realmente no.

Primero que nada, hay que establecer que al igual que otros juegos como Super Mario 64, este título tiene una sala principal y esa es ni menos que la ciudad de Fondo de Bikini, lugar donde si podemos usar al personaje en todas direcciones. Aunque realmente no hay mucho que hacer, nada más allá de cumplir con misiones pequeñas o hablar con NPC.

Entonces esta ciudad es nuestro punto de conexión con los diferentes mundos a explorar, estos aparecerán conforme la historia vaya avanzando, eso significa que no hay coleccionables que nos permitan desbloquear el siguiente área. Lo único que hay que hacer es cumplir con los objetivos que se nos muestran en los portales.

Eso significa, que deberemos por ejemplo acabar con cierto número de enemigos, obtener un objeto que está alcance de la mano, resolver algún puzzle sencillo o hasta apretar un Switch para seguir en la aventura. No son actividades fuera de este mundo, pero al menos van variando para que la jugabilidad se salga un poco de la monotonía, eso si, no se niega para nada que sea un pasillo.

Hablando un poco respecto a terminar con los enemigos, sí, hay partes del juego en donde deberemos tener combates con seres malvados, pero no hay que esperar nada tan complejo. Y es que contamos con tan solo poco más de 4 golpes, uno con la red de medusas, una patada de karate, un proyectil de burbujas y un golpe de cuerpo hacia el suelo, el cual tan bien sirve para golpear botones.

La variedad de enemigos va aumentando conforme más mundos vamos desbloqueando, dado que hay minions que se caen de un solo golpe, otros que nos atacaran desde el aire y unos más que serán exterminados después de tres ataques. Esto nos confirma que el juego va más pensado para un público infantil, incluso si hay guiños a muchos de los capítulos clásicos.

En cuanto a las habilidades de Bob dentro de los mundos, tenemos la del doble salto, un esquive al estilo de juegos de hack and slash, el poder subirse a monturas y hasta caer con suavidad gracias a una caja de pizza. Al igual que con otros juegos del estilo, no todo estará bloqueado desde el inicio, y eso significa que en algunos momentos deberás volver a los portales para abrir secciones no vistas por la falta de alguna habilidad.

Entonces, el proceso a seguir no es la gran maravilla del mundo: 1.- Entras a un mundo y sigues lo que te dicen las cinemáticas, 2.- En el proceso derrotas enemigos y completas misiones, 3.- Aprendes habilidades nuevas, 4,. Llegas al jefe y 5.- Te vas al siguiente mundo. Claro, existe la opción de volver pero al final no creo que valga tanto la pena.

¿Qué pasó con la variedad de personajes?

Algo que me hizo bastante ruido de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake fue una diferencia notable respecto a Battle for Bikini Bottom, y eso es el uso único del personaje Bob Esponja. Ya que en el otro juego se podía utilizar a Patricio y Arenita también, dando así más posibilidades en cuanto a mecánicas y diferentes obstáculos.

En esta entrega los personajes brillan por su ausencia en cuanto a control. Claro, nos dan más movimientos para el cuadrado de color amarillo, pero en verdad siento que es un paso atrás el no darnos más opciones en cuanto al uso de otros avatares. Y solo por ese detalle creo que prefiero más el otro juego, pues se hace una experiencia versátil.

Algo de lo que también tengo que hablar es de los coleccionables, y esos son los doblones de oro, mismos que podremos encontrar desperdigados en los diferentes mundos del juego. Se pueden encontrar ya sea en un área del mapa o hasta cumpliendo ciertos retos que nos ponen algunos botones dentro del nivel en cuestión.

La función que cumplen las monedas es proporcionarnos nuevos trajes para el personaje, ósea skins al estilo de otros juegos como por ejemplo, Fortnite. Pero ojo, no hay que asustarse, pues para desbloquearlos no hay que pagar dinero extra ni nada, solamente hay que utilizar orbes de mermelada de medusa para conseguirlos, estos abundan en el juego, por lo que no van a ser difícil de obtener.

Hay una gran cantidad de trajes a conseguir, muchos de ellos son ropas de capítulos muy queridos por los fanáticos, desde el traje de carrerín hasta el de simulación de Calamardo. Lo único malo y como ya lo dije, son simples skins, no te dan poderes especiales ni nada parecido. Por lo que solo se quedan como un guiño simpático a la nostalgia.

Con esto podemos englobar toda la parte de la jugabilidad, se trata de misiones dentro un mundo tridimensional que debes completar de manera lineal, eso para pasar a diferentes niveles hasta terminar con la historia. A eso le sumamos que la dificultad no es nada del otro mundo y no va escalando de forma tan gradual. Por lo que sí, es una experiencia divertida pero que al final del día va dirigida más hacia quienes apenas se adentran a este mundo de los videojuegos.

Debo aclarar, me divertí bastante pasando el tiempo en estos mapas tridimensionales, sobre todo por las referencias y también por qué no había jugado a un nuevo plataformero en un buen tiempo. Pero, no voy a hacer de lado los errores que tiene en cuanto a repetitividad y el hecho de que la experiencia puede sentirse muy lineal, algo que no se dista mucho de lo visto en entregas anteriores del personaje.

El fondo del mar con sus colores y melodías

Los gráficos de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake me han parecido bastante interesantes, y eso se debe a que le quedan muy bien a la franquicia a pesar de que no se está utilizando la técnica de Cel Shading. Los personajes lucen muy bien, ya sea en el mapeado o en las cinemáticas, con expresiones que recuerdan bastante a los capítulos.

En cuanto al escenario, digamos que tiene sus peros y contras, ya que los colores utilizados recuerdan mucho al dibujo de Stephen Hillemburg, pero siento que le hicieron falta detalles para llegar a la perfección. Además, como probé la versión de Switch es probable que mis quejas sean básicamente por limitaciones de hardware.

Hablando de esto, yo no recomendaría mucho irse por esta versión, dado que cuenta con sus problemas. El primero es la caída de frames que ocurre a cada rato, incluso llega a pasar que la pantalla se llega a congelar algunos segundos. También las pantallas de cargas son más largas de lo que se puede pensar y por último hay detalles de pop in que se notan en sombras y elementos del mapa.

Pasando a la música, ahí no tengo ningún tipo de queja y eso se debe a una sola cosa, que utilizan muchas de las melodías clásicas de la serie, ya sea en escenarios, en momentos específicos o hasta los créditos. También hay nuevas piezas creadas exclusivamente para el videojuego, las cuales le van como anillo al dedo a los combates y también jefes.

Por último están las voces, las cuales respetan al elenco original , por lo menos en el idioma inglés. Algo que no entiendo, es que el juego anterior contaba con doblaje en español latino, y aquí decidieron dejarnos solo el castellano. Espero que con actualizaciones puedan agregar las voces que conocemos, y en caso de que no, recomiendo poner las voces en inglés con los subtítulos de preferencia.

Un paseo en el océano que podría tener su encanto

En conclusión, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake es un videojuego de plataformas que cumple a secas, no es muy bueno, pero tampoco es el desastre más grande de la historia. Llega en una época en la que los plataformeros están un poco escasos, o al menos si hablamos de medianas o grandes producciones de la industria.

Cuenta con un nivel normal en cuanto a su dificultad, la cual no va a crecer demasiado debido a que se nota el enfoque de ser un proyecto desarrollado para jugadores que recién empiezan con este hobbie. Así que exigirle que se ponga complicado al nivel de Cuphead tal vez no sea algo que podamos meter como justificante.

Eso sí, no voy negar para nada que tiene su encanto debido a todas las referencias que lleva consigo, como frases conocidas de la serie y los trajes que puede portar el protagonista de la caricatura. También está la música y el doblaje en inglés, los cuales pueden recordar a los adultos de estos días la magia de las primeras temporadas del programa.

Entonces, sí no tienes cosas pendientes que jugar respecto a plataformeros, tal vez sea buena idea que explores esta entrega, más que nada por el tema de la nostalgia con el canal Nickelodeon. Sin embargo, si dentro de tu lista hay juegos sin probar como A Hat in Time, la verdad, deberías dejar la aventura bajo el mar para otro momento.

El juego se lanza el 31 de enero para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. La versión que jugamos fue la de Switch.